Gebelikte diş sağlığına dikkat

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Diş Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Gündoğdu, “Anne adaylarının ağız hijyenindeki yetersizlikler sonucu bebeklerde düşük doğum ağırlığı ve erken doğum riski olabileceğini öne süren çalışmalar var. Anne adaylarının bu durumu göz önüne alarak planlı gebeliklerde gebelik öncesinde mutlaka diş muayenelerini yaptırmalı." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Diş Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Gündoğdu, hamilelikte anne adaylarının diş sağlığının, bebeklerinin gelişimini etkilediği konusuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Gündoğdu, bebeklerin diş gelişiminin anne karnında 3 ila 6’ncı haftalar arasında başladığını hatırlatarak, "Annenin hamilelik döneminde kullandığı ilaçlar, geçirdiği ateşli hastalıklar ve beslenme yetersizlikleri bebeğin diş ve çene gelişimini etkileyebilir. Anne adayları kendi doktorlarına danışmadan ek bir ürün veya ilaç kesinlikle kullanmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Hormonlardaki ve hamilelikle beraber alışkanlıklardaki ani değişikliklerin diş eti gibi ağız içi dokularda problemlere yol açabileceğine dikkat çeken Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Ağız sağlığı diş, dişeti ve yumuşak dokuların kompleks sağlığını tanımlar ve bu yapılar hamilelik, menopoz ve emzirme gibi hormonal değişikliklerden etkilenir. Hamileliğin ilk aylarında izlenebilen sabah bulantıları ve kusma gibi durumlar ağız içerisinin daha asidik bir ortam olmasına yol açar. Ağız içi yapıda asit miktarının fazla olması dişlerin mine yapısının zarar görerek dişlerin çürüğe daha yatkın olmasına, ani gelişen hassasiyetlere ve estetik şikayetlere yol açabilir. Diş fırçalama bulantı refleksini tetikleyen durumlardan biri. Bulantı yaşayan gebeler diş fırçalamaktan kaçınabilir ve bu durum hamilelikte diş çürüklerinin ve diş eti problemlerinin daha sık izlenmesine yol açar. Aynı zamanda değişen diyet, karbonhidrat alımın artması gibi durumlar da hamilelikte çürük izlenme sıklığının artmasının nedenleri arasında bulunuyor. Hamilelikte sabah kusmaları sonrasında dişler su ile çalkalanmalı, 15 ila 20 dakika sonrasında dişler mutlaka fırçalanmalıdır. Kadın doğum uzmanlarına ve diş hekimlerine danışılmadan hamilelik döneminde gargara kullanılmamalı."