GDO demek, canlıya yaratılıştan verilen "Hayat Kılavuzu"na müdahale demek!

GDO, bitki ve hayvanlara istenilen bir özellik katmak için başka bir canlıdaki genetik özelliği kopyalayarak diğer canlıya aktarmaya denilmekte. GDO, dünyamız ve canlılar üzerinde yapılan tehlikeli bir deneydir. Bu bir canlının genetik özelliklerinin insan eliyle laboratuvar ortamında değiştirilmesidir. Yani, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar..

Genlere müdahale edilerek tadı, kokusu, rengi, büyüklüğü gibi bazı fiziksel özellikleri de bu sayede istenilen bir kıvama sokulabilmektedir.

GDO'lar neden üretilir?

Dünyada yoğun biçimde kullanılan GDO'ların %99'u sadece 2 özellik taşır:

-Böcek öldüren zehir içermek.

-Yabancı otları yok eden kimyasal ilaçlara dayanıklı olmak.

Böylece tarlalarda fütursuzca zirai ilaç kullanılabilmektedir.

Genetik müdahalesi yöntemiyle elde edilen gıdalar, zararlılara, böcek gibi bazı kemirgenlere karşı dirençli hale getirilmiş oluyor.

Yaratılışa isyan!

Her canlı, yaratılışından yapı, özellik ve işlevlerinin bir tür kullanım kılavuzuna sahiptir. Buna genom diyoruz. Bunun her bir cümlesine ise gen adı veriyoruz. Meselâ insanın yaratılış genomu takriben 25000 cümleli yani genli bir "hayat kılavuzu" gibidir. Yaradan halkettiği her canlıyı sadece ona özel bir "hayat kılavuzu" ile yaratıyor. Her bir hücremizde ayrı ayrı saklanmış olan bu muhteşem kitapta tam olarak neler yazdığı ve özellikle cümlelerin birbirini nasıl etkilediği ise halen bir muamma.

İşte genetik mühendisliği yaratılıştan sahip olunan bu "hayat kılavuzu"na müdahale ediyor.. Üstelik bunu hoyratça yapıyor.

Nasıl yani?

Örnek vermek gerekirse, diyelim ki elinizde bir standart mısır bir de böcek öldürücü zehir salgılayan bakteri var. Diyorlar ki “Bu mısır da böyle zehir salgılasın!”

Bakterinin kullanım kılavuzundan zehrin salgılanmasını sağlayan cümleyi bulup onu oradan alarak mısırın "hayat kılavuzu"nda rastgele bir yere koymaya çalışırlar. Bu notada canlının hayat kitabının bütünlüğünün bozulması diğer mevcut cümlelerin birbiriyle çelişip çelişmemesini bu gözü dönmüşlerin umurunda bile değil!

GDO bazı alerjik hastalar için tehlikelidir hatta öldürücü etkilere sebep olabilmektedir.

GDO'lu gıdalardaki böcek öldürücü enzimlerin, tüketilmeleri halinde insan bünyesinde tam olarak parçalanamadığı gözlenmiştir.

Bazı haşerelerden uzaklaşması için bitkiye yapılan müdahale insanlara kadar etki etmektedir. Yapılan araştırmalarda hamile kadınların fetüs ve kanlarında rastlandığı gözlenmiştir.

Hormonal denge bozma etkileri bazı araştırmalarda ortaya çıkmıştır.

Çevresel olarak bazı böcek türlerine zarar vererek ekosisteme de olumsuz etkisi vardır.

Ülkemizde GDO

Ülkemiz üstünde yapılan birçok oyunlardan biri de GDO konusudur. Yalan haberler yayarak ülkemizde üretilen gıdaların GDO'lu olduğu söylenmektedir. Bu yalandır.

Kaldı ki, dünyada 192 ülkenin 167'sinde GDO'lu tarımsal üretim yapılmamaktadır.

Ancak gümrüklerde yeterli denetim yapılmadığı için yurtdışından gelen ürünler GDO'lu olabilmektedir.

Sırf bu yüzden yerli üretici %40 zarar etmiştir.

Dünyada hangi ürünler GDO'lu?

Mısır, domates, patates, pirinç, soya, buğday, kabak, bal kabağı, ayçiçeği, yer fıstığı, bazı balık türleri.

Bunların dışında çalışmaların devam ettiği ürünler var. Mesela muz, ahududu, çilek, kiraz, ananas, biber, kavun, karpuz, kanola gibi..

Mısır ve soyadan üretilen yağ, un, nişasta, glikoz şurubu, sakkaroz, fruktoz içeren gıdalar sanayide gayet ucuz fiyata alınarak günlük tüketim maddelerinde kullanılıyor.

Mesela, bisküvi, kraker, pudingler, bitkisel yağlar, bebek mamaları, şekerlemeler, çikolata ve gofretler, hazır çorbalar gibi..

Ayrıca GDO'lu ucuz mısır ve soyadan yapılan yemi tüketen tavuk ve benzeri hayvanlar ile yumurtalar da bu riski taşıyor. Pamuk da..

Dünya’da bulunan soyaların %90'ından fazlası GDO'lu..

GDO'lu ürün olarak en çok mısır üretilmekte, mısır şurubu yapılmakta ve bu tadlandırıcı yukarıda saydığımız hemen her gıdada kullanılmaktadır.