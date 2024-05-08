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Gündem Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail Refah'ı bombalıyor!
Gündem

Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail Refah'ı bombalıyor!

Yeniakit Publisher
2024-05-08 23:28:00 -
Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail Refah'ı bombalıyor!

İsrail'in, Gazze'deki bombalardan kaçan Filistinlilerin sığındığı Refah'ta düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybederken 16 Filistinli de yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Refah kentinin batısındaki Iyd ailesine ait eve düzenlenen hava saldırısında ölen 4 kişinin cenazesi ve aralarında ağır yaralıların da bulunduğu 16 kişi Özel Kuveyt Hastanesi’ne ulaştırıldı.

Sağlık ekiplerinin yıkılan evin enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, dün sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.
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