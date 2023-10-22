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Gündem "Gazze'ye yardım için Cumhurbaşkanlığımıza ait uçak Mısır'a hareket ediyor"
Gündem

"Gazze'ye yardım için Cumhurbaşkanlığımıza ait uçak Mısır'a hareket ediyor"

Yeniakit Publisher
2023-10-22 01:43:00 -
"Gazze'ye yardım için Cumhurbaşkanlığımıza ait uçak Mısır'a hareket ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gazze'ye yardım amacıyla, Cumhurbaşkanlığımıza ait bir uçak, ilaç, tıbbi malzemelerle yarın sabah Mısır’a hareket ediyor. Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak" dedi.

 

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'ye yardım amacıyla, Cumhurbaşkanlığımıza ait bir uçak, ilaç, tıbbi malzemelerle yarın sabah Mısır’a hareket ediyor. Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak. Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile gerekli görüşmeleri yaptım. 20 kişilik uzman ekibimiz Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak. Ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı’nda ve Refah Sınır Kapısı’nda kurulacak sahra hastanelerimizin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek. Bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların 3 kargo uçağımızla, El-Ariş Havalimanına gönderilmesi planlanmıştır" ifadelerini kullandı.

'BİR GEMİYLE SAHRA HASTANELERİ VE AMBULANSLARIN BÖLGEYE SEVKİYATI PLANLANMAKTADIR'

Bakan Koca ayrıca bölgeye bir gemi aracılığıyla sahra hastaneleri ve ambulansların sevkinin planlandığını belirterek, "Gerekli koordinasyonun tamamlanmasının ardından, bir gemiyle sahra hastaneleri ve ambulansların bölgeye sevkiyatı planlanmaktadır. Fizibilite çalışmalarında bulunacak ekibimizin, söz konusu ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin Gazze’deki mağdurlara ulaştırılmak üzere ilgililere teslimatını yapması planlanmaktadır. Dünyanın tüm duyarlı insanlarının yüreğine su serpecek bir çabamız var: Yardımların Refah kapısından içeri geçmesine önayak olabilmek! İnsanlığın gözü Gazze için harekete geçebilecek ülkelerde. Milletimiz elden gelen her şeyin yapıldığını bilmeli" diye konuştu. 

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