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Gündem Gazze’ye kara harekatının 1. Gününde 16 İsrail askeri öldü
Gündem

Gazze’ye kara harekatının 1. Gününde 16 İsrail askeri öldü

Yeniakit Publisher
2023-11-02 08:51:00 -
Gazze’ye kara harekatının 1. Gününde 16 İsrail askeri öldü

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralanan 3 askerinin daha öldüğünü ve kara operasyonlarında şu ana kadar toplam 16 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralanan 3 askerinin daha öldüğünü ve kara operasyonlarında şu ana kadar toplam 16 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

 

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda yaralanan 3 askerinin daha öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusunun açıkladığı rakamlara göre, Gazze Şeridi’ndeki kara operasyonlarında çıkan çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 16’ya yükseldi.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun’da 4 İsrail askeri aracının Yasin-105 füzeleriyle imha edildiğini duyurmuştu.
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Hamas daha sonra iki tankın daha imha edildiğini öne sürdü.

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Yorumlar

yakut

Mescidi Aksada müsluman kadinların uzerine kopekle rini salıp, elbiselerini parca lattirip,sokakta sürüyordu nuz? Acıttimı siyonist soytarı kadın asker bozuntusu?

Mehmet

İnşaAllah sayıları artar.
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