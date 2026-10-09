Gazze’nin Küresel Çığlığı Belgesel Oldu: ‘Direniş Kültürü’ izleyiciyle buluştu!

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Gösterim, yönetmenliğini Deniz Türker’in yaptığı “Host (Ev Sahibi)” adlı animasyon filminin ilk kez izleyiciyle buluşmasıyla başladı. Film, işgal nedeniyle evinden edilen ve hapiste bulunan ikiz kardeşi Adem’in oyuncağı olan atı geri almak için işgalcilerin yaşadığı eve giren 10 yaşındaki Ammar’ın hikayesini anlatıyor. Adem’in ikizi Ammar’ı gören işgalci ailenin çocuğu Isaac’ın onu hapisteki Adem sanmasıyla başlayan hikaye, işgalin yalnızca mekanları değil, insanların hafızasını ve psikolojisini de nasıl etkilediğine odaklanıyor. Ammar’ın sonunda oyuncağı kardeşine ulaştırması ve “Ev onların olsaydı, avludaki pencereyi bilirlerdi. Ama ev onların değil.” sözüyle film, mülkiyet ve aidiyet kavramlarını bir çocuğun hikayesi üzerinden ele alıyor.

Animasyonun ardından “Direniş Kültürü: Filistin’in Sesi” belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi.

Belgeselin ilk gösterimine İstanbul Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, yazar ve akademisyen Yusuf Kaplan, yazar Esra Elönü, Prof. Dr. Mehmet Dinç, Dijital Birlik Platformu Derneği Başkanı Emrah Cebiroğlu ve Genel Sekreteri Esra Aydın ile birlikte çok sayıda akademisyen, sanatçı ve aktivist katıldı. İlk gösterim, farklı alanlardan çok sayıda konuğu bir araya getirdi.

10 ÜLKEDEN FİLİSTİN İÇİN YÜKSELEN SES

“Direniş Kültürü: Filistin’in Sesi”, 10 farklı ülkede gerçekleşen protestoları, öğrenci hareketlerini, sanat etkinliklerini ve sivil toplum girişimlerini takip ediyor.

Malezya’dan İsviçre’ye, Avusturya’dan Türkiye’ye ve Bosna Hersek’ten İsveç’e uzanan farklı coğrafyalardan görüntülerin yer aldığı belgesel; insanların Filistin meselesi etrafında oluşturduğu dayanışma biçimlerini ve kamusal alanda ortaya çıkan farklı mücadele yöntemlerini görünür kılıyor.

Belgeselde sokak gösterilerinin yanı sıra öğrenci hareketleri, sanat çalışmaları, sivil toplum girişimleri ve Global Sumud Filosu’nun yolculuğu da ele alınıyor.

Belgeselde farklı ülkelerden ve farklı toplumsal hareketlerden görüntüler bir araya getirilirken, izleyiciye ortak bir dayanışma deneyimi sunuluyor.

“Direniş Kültürü: Filistin’in Sesi”; sokaklardan üniversite kampüslerine, sanat alanlarından sivil toplum çalışmalarına kadar farklı mücadele biçimlerini takip ederek insanların kamusal alanda nasıl bir araya geldiğine odaklanıyor.

Belgeselde ayrıca tarihçi-yazar Ilan Pappé, aktivizm hareketlerinin tarihsel sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken; psikolog Doç. Dr. Mehmet Dinç, farklı ülkelerde insanların Filistin için neden bir araya geldiğine ve bu ortak dayanışmanın arkasındaki psikolojik dinamiklere ilişkin görüşlerini paylaşıyor.

Gösterimin ardından belgeselin yaratıcı ekibi sahneye çıkarak yapım sürecine, belgeselin ortaya çıkışına ve çekim deneyimlerine ilişkin değerlendirmelerini izleyicilerle paylaştı.