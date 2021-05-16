Gazze'nin İsrail'e direnişi sürecek

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde sivillerin hedef alınmaya devam etmesinin tüm sorumluluğunun İsrail’e ait olduğunu söyledi. İsrail’in Şati Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıyı “yeni bir katliam” olarak nitelendiren Heniye, “Gazze’nin farklı noktalarına kadar katliamların uzaması, düşmanın acziyetini, başarısızlığını ve direnişin büyüklüğü karşısında içinde bulunduğu çıkmazı ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.



İsrail’in yenilgiye uğratılacağını vurgulayan Heniye, “Gazze’de sivillerin hedef alınmasının tüm sorumluluğu İsrail’e aittir. Direniş güçleri, halkını savunmaya devam edecek, düşman ordusunu hezimete uğratacak ve katliamlarını sürdürmesine engel olacaktır” dedi.



Bizimkisi milli bir direniştir



Hamas eski Başkanı Halid Meşal de “Bu milli bir mücadele. Çünkü biz bu topraklarda yaşayan bir halktık ve işgalciler gelip bizi yerimizden etti. Yani bu, işgalcilere karşı bir direniştir. Onlarla Yahudi oldukları için değil, işgalci oldukları için mücadele ediyoruz. Topraklarımızı savunma hakkımız var” dedi.



Meşal, İsrail’le gerilimin sona ermesi için Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerin girişimleri olduğunu ve İsrail’in Mescid-i Aksa’dan çıkmasının en temel şartlarından biri olduğunu söyledi.