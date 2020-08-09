  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gazzeli yetkililerden Kovid-19'la mücadelede "en tehlikeli" dönem vurgusu

Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu Riş: - "Yurt dışından dönenler arasında Kovid-19 hastalarının bulunması ihtimali nedeniyle gelecek dönem tehlikeli" - İçişleri Bakan Yardımcısı Tevfik Ebu Naim: - "Çevre ülkelerde Kovid-19 vakalarındaki artış ve yurt dışında mahsur kalan çok sayıda vatandaşın dönüşü nedeniyle gelecek dönem en tehlikeli ve en zor aşama olacak"

Yeniakit Publisher
2020-08-09 23:30:14 -
Gazzeli yetkililerden Kovid-19'la mücadelede "en tehlikeli" dönem vurgusu

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'ndeki bakanlık yetkilileri, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın yurt dışındaki Filistinlilerin dönüşü için açılmaya hazırlanması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "en tehlikeli" dönem olabileceği konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'deki İçişleri ve Sağlık bakanlıkları yetkilileri, yurtdışında mahsur kalan Filistinlilerin, gelecek dönem Refah Sınır Kapısı'ndan kabul edilmesiyle ilgili düzenlemeleri görüşmek üzere toplandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu Riş toplantıda, "Yurt dışından dönenler arasında Kovid-19 hastalarının bulunması ihtimali nedeniyle gelecek dönem tehlikeli." ifadesini kullandı.

Ebu Riş, yurt dışından gelenlerin karşılanmasında, yetkili birimlerin sıkı prosedürler ve kamu güvenliğini sağlamak amacıyla ihtiyati tedbirler çerçevesinde hareket edeceğini kaydetti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tevfik Ebu Naim de "Çevre ülkelerde Kovid-19 vakalarındaki artış ve yurt dışında mahsur kalan çok sayıda vatandaşın dönüşü nedeniyle gelecek dönem en tehlikeli ve en zor aşama olacak." dedi.

Ebu Naim, halkı olumsuz sonuçlardan korumak için bu aşamanın barış ve selamet içerisinde geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'de, salgın önlemleri kapsamında bölgeye giriş yapanlar 21 gün karantina altında tutuluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kardeş ülkeyi sel götürdü! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Dünya

Kardeş ülkeyi sel götürdü! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Kardeş ülke Pakistan'da etkili olan muson yağışları nedeniyle meydana gelen seller nedeniyle 57 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi...
Esed rejimi o örgütle çatıştı! Çok sayıda ölü var
Yerel

Esed rejimi o örgütle çatıştı! Çok sayıda ölü var

Esed rejimi ile HTŞ mensupları, Cebel el-Ekrad çevresinde çatıştı. Yaşanan olaylarda en az 25 kişinin öldüğü belirtildi.
Altın için önemli uyarı
Ekonomi

Altın için önemli uyarı

Altın fiyatlarındaki yükseliş, küçük yatırımcıyı gram altın ve çeyrek altına yönlendirirken, kuyumcular odasından vatandaşlara uyarılar geld..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı