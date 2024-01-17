Gazzeli Müslümanlardan görenlere ibret olan kare!
Gazze'deki bombardımanda yerlerinden edilen ve bir okula sığınan Filistinli Müslümanların dinine bağlılığı görenlere ibret oldu.
Katil İsrail, Mücahid Kassam Tugayları'nın meşru müdafaa hakkı kapsamında başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna katliamla karşılık verdi.
İşgalciler 25 bine yakın sivili şehit ederken, yüz binlerce kişiyi de yaşadıkları yerlerinden etti.
İsrail bombardımanından kaçarak bir okula sığınan Filistinli Müslümanların dinine bağlılıklarını ortaya koyan fotoğraf karesi görenlere ibret oldu.
Okul bahçesinde Gazzeli Müslümanların saf saf dizilip namaz kıldıkları kare sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi.