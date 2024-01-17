  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gazzeli Müslümanlardan görenlere ibret olan kare!
Gündem

Gazzeli Müslümanlardan görenlere ibret olan kare!

Yeniakit Publisher
2024-01-17 23:50:00 -
Gazzeli Müslümanlardan görenlere ibret olan kare!

Gazze'deki bombardımanda yerlerinden edilen ve bir okula sığınan Filistinli Müslümanların dinine bağlılığı görenlere ibret oldu.

Katil İsrail, Mücahid Kassam Tugayları'nın meşru müdafaa hakkı kapsamında başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna katliamla karşılık verdi.

İşgalciler 25 bine yakın sivili şehit ederken, yüz binlerce kişiyi de yaşadıkları yerlerinden etti.

İsrail bombardımanından kaçarak bir okula sığınan Filistinli Müslümanların dinine bağlılıklarını ortaya koyan fotoğraf karesi görenlere ibret oldu.

Okul bahçesinde Gazzeli Müslümanların saf saf dizilip namaz kıldıkları kare sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi.

Filistinlilerden "Gazze'yi terk etmeyeceğiz" mesajı
Filistinlilerden "Gazze'yi terk etmeyeceğiz" mesajı

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Filistinlilerden "Gazze'yi terk etmeyeceğiz" mesajı

Dünya Müslüman Alimler Birliği'den Gazze hamlesi
Dünya Müslüman Alimler Birliği'den Gazze hamlesi

Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliği'den Gazze hamlesi

Washington'da Gazze yürüyüşü!
Washington'da Gazze yürüyüşü!

Gündem

Washington'da Gazze yürüyüşü!

Siyonist alçaklar Gazzelilerin evinde bir de hırsızlık yapıyor!
Siyonist alçaklar Gazzelilerin evinde bir de hırsızlık yapıyor!

Gündem

Siyonist alçaklar Gazzelilerin evinde bir de hırsızlık yapıyor!

Yunan Bakan dünyanın çok dikkatini çekti! Mısır ziyareti ve amacı
Yunan Bakan dünyanın çok dikkatini çekti! Mısır ziyareti ve amacı

Dünya

Yunan Bakan dünyanın çok dikkatini çekti! Mısır ziyareti ve amacı

Gazze'yi bombalayan İsrail'den o ülkeye hava saldırısı!
Gazze'yi bombalayan İsrail'den o ülkeye hava saldırısı!

Dünya

Gazze'yi bombalayan İsrail'den o ülkeye hava saldırısı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23