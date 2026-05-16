Gazzeli hain Yahudi avukatların piyonu oldu! UCM’de Hamas’a soykırım davası

TAHSİN HAN

Gazze’de soykırıma girişerek yaklaşık 73 bin Filistinliyi katleden siyonist İsrail’in yaptıklarını görmezden gelen ahmak ve hain bir Filistinli, Yahudi avukatlar aracılığıyla Hamas’a Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (UCM) soykırım ve savaş suçu davası açtı.

Yahudi asıllı Amerikalı ve Fransız avukatların işbirliği yapıp davasını üstlendiği Gazzeli bir Filistinli, Hamas’ı bir çok suçla itham ederek 14 yöneticisinin yargılanmasını ve tutuklanmasını talep ederken 73 bin insanı katledip 200 binden fazlasını yaralayan Siyonistlere yönelik tek bir suçlamada bulunmadı. Gazze’deki soykırımın tamamını Hamas direniş hareketinin üzerine yıktı.

BİR FİLİSTİNLİNİN AÇTIĞI İLK DAVA

İsrail basınından Jeruselam Post gazetesinin haberine göre, bu dava bir Filistinli tarafından Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yapılan ilk savaş suçu başvurusu. Siyonist gazetenin haberine göre, Uluslararası Ceza Mahkemesi bugüne kadar Hamas’ı kendi sivillerine karşı işlediği herhangi bir suçtan dolayı yargılamadı. Haberde, Gazzeli adamın avukatları, Filistin halkına karşı işlenen suçlardan dolayı 14 Hamas liderinin soruşturulması talebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcısına resmi bir başvuru yaptı. Bugüne kadar UCM, Hamas liderlerinden hiçbirini kendi sivillerine karşı işlediği suçlardan dolayı yargılamadı. Bu durum, UCM’un Gazze savaşı sırasında Hamas ve İsrail liderlerini birbirlerinin halklarına karşı işledikleri suçlardan dolayı yargılamış olmasına rağmen geçerlidir.

AVUKATLARIN HEPSİ YAHUDİ

Yahudi asıllı iki Amerikalı avukattan biri olan Elliot Malin, bu bilgiyi Jerusalem Post’a özel olarak açıkladı. Malin’e, eski ABD Adalet Bakanlığı savaş suçları savcısı yahudi Eli Rosenbaum ve yahudi Fransız avukat Sarah Scialom eşlik etti. 40 sayfalık başvuruda, Filistin halkına karşı işledikleri suçlardan dolayı adı geçen 14 Hamas liderinin soruşturulmasını ve haklarında tutuklama emri çıkarılmasını talep ediyor. Yahudi avukat Malin, “Müvekkilimiz, Gazze’deki savaşta eşini, çocuklarını ve diğer aile üyelerini kaybeden Gazze’li bir Filistinli sivildir. Bavuruda, Hamas’ın Filistin halkına karşı bu savaş suçlarını ve diğer suçları işlememiş olsaydı, müvekkilin ailesinin ve sayısız diğer Filistinlinin bugün hayatta olacağı iddia edildi. Başvuruda iddia edilen suçlar arasında şunlar yer almakta: Sivillerin veya diğer koruma altındaki kişilerin varlığını insan kalkanı olarak kullanma savaş suçu; sivillere saldırma savaş suçu; sivil hedeflere kasten saldırı düzenleme savaş suçu; kasten büyük acı çektirme savaş suçu; mülkün tahrip edilmesi ve gasp edilmesi savaş suçu; aşırı sayıda tesadüfi ölüm, yaralanma veya hasara yol açma savaş suçu; koruma altındaki hedeflere saldırma savaş suçu; kişisel onura hakaret etme savaş suçu; çocukları kullanma, askere alma veya askere kaydetme savaş suçu; adil yargılama olmaksızın hüküm verme veya infaz etme savaş suçu. Yapılan başvuruda ayrıca cinayet, soykırım, işkence ve zulüm gibi insanlığa karşı suçlar da yer almaktadır. Filistin halkı artık Hamas tarafından kendilerine karşı işlenen vahşetler için adaleti hak ediyor” dedi.

İŞTE YARGILANMASI VE TUTUKLANMASI İSTENEN 14 HAMAS YETKİLİSİ

Başvuruda suçlanan ve tutuklanmaları istenen Hamas liderleri de şunlar: İzzeddin el-Haddad, Halid Meşal, Mahmud el-Zahar, Muhammed Odeh, Muhannad Rajab, Halil el-Hayya, Musa Ebu Marzook, Gazi Hamad, İzzet el-Rişk, Fathi Hamad, Nizar Awadallah, Husam Badran, Zaher Jabarin ve Basem Naim.

YAHUDİ AVUKATLAR YALANLARLA DOLU İDDİANAMESİ

Malin, eğer Başsavcı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Hamas tarafından mağdur edilen Filistinliler için adalet aramayı reddederse, Mahkemenin “Gazze’de Hamas’ın insanlık dışı uygulamalarına maruz kalan mağdurların neden tam adaletten mahrum bırakıldığını Başsavcıya sorması gerektiğini” söyledi.

Diğer ABD’li yahudi eski adalet bakanlığı çalışanı Rosenbaum, “Hamas savaşçıları Gazalı sivil erkeklerin, kadınların ve çocukların arkasına ve altına saklanmak yerine, uzun süredir yürürlükte olan uluslararası hukuka uygun olarak savaşmış olsalardı, sivil kayıpları şüphesiz ki bugünkü sayının sadece küçük bir kısmı olurdu” iddiasında bulunurken Filistinli esirlerin İsrail’in kendilerini canlı kalkan olarak kullandığını ve birçok kişinin böyle öldüğünü söylemelerini ise görmezden gelen gelip yalanla algı oluşturmaya başvurdu.

Yahudi Fransız avukat Scialom da, “Uluslararası ceza adaletinin güvenilirliği, bu büyüklükteki suçlar için hızlı bir şekilde hesap verebilirliği sağlama yeteneğine dayanmaktadır” derken Filistinli müvekkilini temsil etmekten onur duyduğunu söyledi.