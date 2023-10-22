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Gündem Gazzeli çocukların o görüntüsü kahretti!
Gündem

Gazzeli çocukların o görüntüsü kahretti!

Yeniakit Publisher
2023-10-22 17:40:00 - 2023-10-22 18:33:35

Katil İsrail'in masum sivillere yönelik saldırılarında bin 873 çocuk hayatını kaybetti.

Kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden sivillere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı İslam dünyası ayağa kalktı.

Siyonistlerin saldırılarına önlem alan Filistinli Müslümanların savaşta şehit olma ihtimallerine karşı çocuklarının ayaklarına adlarını yazdığı öğrenildi.

Şehit olan çocukların adlarının ayaklarına yazılı olduğu kaydedilen bir videoda öğrenildi.

Görüntüler izleyenlerin yüreklerini dağladı.

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