Gazzeli çocukların o görüntüsü kahretti!
Katil İsrail'in masum sivillere yönelik saldırılarında bin 873 çocuk hayatını kaybetti.
Kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden sivillere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı İslam dünyası ayağa kalktı.
Siyonistlerin saldırılarına önlem alan Filistinli Müslümanların savaşta şehit olma ihtimallerine karşı çocuklarının ayaklarına adlarını yazdığı öğrenildi.
Şehit olan çocukların adlarının ayaklarına yazılı olduğu kaydedilen bir videoda öğrenildi.
Görüntüler izleyenlerin yüreklerini dağladı.
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