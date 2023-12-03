  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni iş birliği! İmzalar atıldı

Türkiye'nin cari açığını kapatacak milyon dolarlık rezerv!

Tüm dünyada ve aynı anda kesilebilir mi? Global endişenin kaynağı belli oldu

Hamas'ın hezimetine uğrayan Katil İsrail azgınlığını artırıyor! Kudüs'te alçak karar...

Son nokta konuldu! AK Parti'den anket ve isim açıklaması...

Özgür Özel ilan etti! CHP yerel seçimlerdeki ilk adayını açıkladı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücreti etkileyecek enflasyon beklentisi açıklandı

Hasar tespitinin ince noktaları! Araç alımında Tramer önemli mi?

İstanbul'un göbeğinde çileden çıkaran görüntü! 'Yollar tarlaya döndü'

Herkesi yakından ilgilendiriyor! Altında şok edecek gelişme! Bu resmen çıldırtır! Artık açıklandı
Gündem Gazzeli baba oğlunun cenazesi başında böyle haykırdı!
Gündem

Gazzeli baba oğlunun cenazesi başında böyle haykırdı!

Yeniakit Publisher
2023-12-03 22:08:00 -

Gazze'de evladı katil İsrail tarafından şehit edilen acılı baba, oğlunun cenazesi başında, "Allah, Kassam'ın yardımcısı olsun" diye haykırdı.

Siyonist İsrial ateşkesin bittiği saatlerde başladığı saldırılarına aralıksız devam ediyor.

Dünyanın gözleri önünde sivilleri öldürerek soykırıma imza atan Netenyahu'ya tepkiler çığ gibi büyürken, Gazzeliler ise dirayetli duruşlarını sürdürüyor.

Gazze'de evladı şehit edilen yaşlı bir baba, oğlunun cenazesi başında, "Allah bize yeter, O ne güzel bir vekildir" dedikten sonra Kassam Tugayları'na bağlılığını şöyle dile getirdi:

"Allah, Kassam'ın yardımcısı olsun"

AK Parti'ye ödenen adaylık başvuru ücretleri Gazze'ye gönderilecek!
AK Parti'ye ödenen adaylık başvuru ücretleri Gazze'ye gönderilecek!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Parti'ye ödenen adaylık başvuru ücretleri Gazze'ye gönderilecek!

Gazzeli bebeğin görüntüsü dehşete düşürdü!
Gazzeli bebeğin görüntüsü dehşete düşürdü!

Gündem

Gazzeli bebeğin görüntüsü dehşete düşürdü!

İsrail savaş uçakları, Gazze'yi vurdu
İsrail savaş uçakları, Gazze'yi vurdu

Dünya

İsrail savaş uçakları, Gazze'yi vurdu

ABD'den Gazze'deki katliama 14 milyar dolarlık destek!
ABD'den Gazze'deki katliama 14 milyar dolarlık destek!

Dünya

ABD'den Gazze'deki katliama 14 milyar dolarlık destek!

Gazze'de şehit sayısı 15 bin 207'ye yükseldi!
Gazze'de şehit sayısı 15 bin 207'ye yükseldi!

Gündem

Gazze'de şehit sayısı 15 bin 207'ye yükseldi!

Beşiktaş'ı karıştıran Gazze olayı! Büyük tepki çekti
Beşiktaş'ı karıştıran Gazze olayı! Büyük tepki çekti

Spor

Beşiktaş'ı karıştıran Gazze olayı! Büyük tepki çekti

Gazze'de çocukların yaşadıkları bombardıman korkusu kamerada!
Gazze'de çocukların yaşadıkları bombardıman korkusu kamerada!

Sosyal Medya

Gazze'de çocukların yaşadıkları bombardıman korkusu kamerada!

BM'den korkutan Gazze açıklaması! 'İsrail bunu devam ettirirse...'
BM'den korkutan Gazze açıklaması! 'İsrail bunu devam ettirirse...'

Gündem

BM'den korkutan Gazze açıklaması! 'İsrail bunu devam ettirirse...'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23