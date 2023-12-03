Gazzeli baba oğlunun cenazesi başında böyle haykırdı!
Gazze'de evladı katil İsrail tarafından şehit edilen acılı baba, oğlunun cenazesi başında, "Allah, Kassam'ın yardımcısı olsun" diye haykırdı.
Siyonist İsrial ateşkesin bittiği saatlerde başladığı saldırılarına aralıksız devam ediyor.
Dünyanın gözleri önünde sivilleri öldürerek soykırıma imza atan Netenyahu'ya tepkiler çığ gibi büyürken, Gazzeliler ise dirayetli duruşlarını sürdürüyor.
Gazze'de evladı şehit edilen yaşlı bir baba, oğlunun cenazesi başında, "Allah bize yeter, O ne güzel bir vekildir" dedikten sonra Kassam Tugayları'na bağlılığını şöyle dile getirdi:
"Allah, Kassam'ın yardımcısı olsun"