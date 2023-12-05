  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi
Gündem

Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi

Yeniakit Publisher
2023-12-05 06:51:00 -
Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'den tahliye edilen 130 Türk vatandaşı ve aile yakını, Mısır üzerinden İstanbul'a ulaştı.

Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçen Türk vatandaşlarını taşıyan ve Kahire Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

Vatandaşları havalimanında Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile AFAD yetkilileri karşıladı.

Pasaport kontrolünün ardından vatandaşların bazıları tahsis edilen araçlarla havalimanından ayrıldı. Ayrıca başka illere gidecek vatandaşlar ise otobüslerle AFAD tarafından belirlenen otellere yerleştirildi.

Gazze'den eşi gelen Faysal Said, yaptığı açıklamada, 2 ay sonunda eşi Sara ile kavuştuğunu belirterek "Bu nedenle çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Faysal Said'in babası Raşit Said "Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ederiz. Oğlum eşine kavuştu." diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan İsrail'in Gazze'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nı hedef alan 5 Kasım'daki saldırısında 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybeden Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Muhammed el-Alul ile yaralı eşi ve bir çocuğu İstanbul'a geldi.

Ayrıca Anadolu Ajansının Gazze Ofisi'nde çalışan gazetecilerin hayatta kalan aileleri de İstanbul'a gelen kafilenin içerisinde yer aldı.

Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi
Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi

Gündem

Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi

İsrail Gazze'deki adliye binasını dinamitlerle patlattı!
İsrail Gazze'deki adliye binasını dinamitlerle patlattı!

Gündem

İsrail Gazze'deki adliye binasını dinamitlerle patlattı!

BM'den Gazze çağrısı!
BM'den Gazze çağrısı!

Dünya

BM'den Gazze çağrısı!

Gazze yoğun bombardıman altında!
Gazze yoğun bombardıman altında!

Gündem

Gazze yoğun bombardıman altında!

Hamas: Gazze tarihin gördüğü en çirkin savaşta yanıyor!
Hamas: Gazze tarihin gördüğü en çirkin savaşta yanıyor!

Dünya

Hamas: Gazze tarihin gördüğü en çirkin savaşta yanıyor!

Gazze'de yoğun bombardıman! Telekomünikasyon hizmetleri kesildi
Gazze'de yoğun bombardıman! Telekomünikasyon hizmetleri kesildi

Gündem

Gazze'de yoğun bombardıman! Telekomünikasyon hizmetleri kesildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23