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Aktüel Gazze'den İzmir depremi nedeniyle Türkiye'ye taziye ve dayanışma mesajı
Aktüel

Gazze'den İzmir depremi nedeniyle Türkiye'ye taziye ve dayanışma mesajı

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, depremde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türkiye'ye başsağlığı diledi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 20:07:50 -
Gazze'den İzmir depremi nedeniyle Türkiye'ye taziye ve dayanışma mesajı

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'ndeki Hamas ve İslami Cihad Hareketi, Ege Denizi’nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye’ye taziye ve dayanışma mesajı gönderdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İzmir'deki depremden ötürü Türkiye'ye desteğimizi ilan ediyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." dedi.

Kasım, Türkiye'de güvenlik, barış ve istikrarın daim olmasını temenni ettiğini dile getirdi.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da Türkiye'ye başsağlığı dileyerek, "Türkiye'nin Allah'ın izniyle depremin doğurduğu olumsuz etkileri aşma gücü olduğuna inanıyoruz. Türkiye, gelişmiş bir ülke, iyi imkanlara sahip. Halkının menfaatini her şeyin üstünde gören, krizleri iyi yöneten, doğal afetlerle mücadelede tecrübeli bir hükümeti var." ifadelerini kullandı.

Şihab, "Allah'tan Türkiye'yi ve Türk halkını depremden ve her türlü kötülükten korumasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği, 419 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.


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