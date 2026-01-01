  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakan Tunç’tan Galata’da dünyaya ‘İsrail’ tepkisi: Karşımızda devlet değil, soykırım örgütü var

500 binden fazla kişiyle birlikte Galata’ya giden Okan Buruk: Filistin’i hiç unutmadan yaşamalıyız

Türkiye ekonomisinin 2026 ajandası: Dezenflasyon ve sürdürülebilir büyüme öne çıkacak

Yeni yılın ilk gününde sıcak saatler! İsrail'e giden Rusya'ya ait gemiye el konuldu

Müslüman Türkiye'de olsa Batı yalakası laikçiler tepinirdi! ABD’de Kur’an-I Kerim ile yemin töreni

İyiliği, mutluluğu ‘yeni yıl’dan istemek koca bir aldatmaca! Müslüman Allah’tan ister

Düzce Belediyesi cenaze nakillerini uçakla ücretsiz yapacak Para alan CHP'li belediyeler utanır mı?

2025’e CHP’nin rezaletleri damga vurdu! ‘Çaldı’lar çırptılar eğlendiler

Kehaneti tutmayan sahte peygamber gözaltına alındı

"Nehirden denize özgür Filistin!" İstanbul Galata Köprüsü'nde tarihi gün: On binlerin tek yürek olduğu o anlar havadan görüntülendi
Dünya Gazze'den 2026 mesajı: Acıların pekiştiği değil, son bulduğu bir yıl olsun!
Dünya

Gazze'den 2026 mesajı: Acıların pekiştiği değil, son bulduğu bir yıl olsun!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gazze'den 2026 mesajı: Acıların pekiştiği değil, son bulduğu bir yıl olsun!

Gazze'deki hükümet, 2025 yılının "ölüm ve yıkım" yılı olarak tarihe geçtiğini belirterek yeni yıl mesajı yayımladı. 71 bini aşkın can kaybının yaşandığı bölgede, 2026 yılı için "soykırımın durdurulması ve yeniden inşa" çağrısı yapıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 2026 yılının ilk gününde yayımladığı rapor niteliğindeki açıklamayla dünyaya seslendi. 2025 yılının Filistin halkı için zorla aç bırakma, sistematik katliam ve topyekün yıkımla geçtiğini vurgulayan yetkililer, yeni yılda önceliğin İsrail ordusunun bölgeden tamamen çekilmesi olduğunu belirtti.  

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 2026 yılının ilk gününde yayımladığı açıklamada, acil önceliğin İsrail’in soykırımının sona erdirilmesi, ablukanın kaldırılması ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesi olduğunu belirtti.

Açıklamada, "2025 yılı Gazze’de yaşayan Filistinliler için ölüm, zorla aç bırakma ve yıkımla geçti. Bu politikalar 2,4 milyondan fazla insanı doğrudan etkiledi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail saldırılarının altyapıda benzeri görülmemiş bir yıkıma yol açtığı, tüm mahallelerin yerle bir edildiği ve 2 milyondan fazla Filistinlinin zorla yerinden edildiği aktarılan açıklamada, İsrail’in 8 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda, 71 bini aşkın Filistinlinin hayatını kaybettiği, 171 binden fazla kişinin yaralandığı, yaklaşık 9 bin 500 kişinin ise enkaz altında kayıp olduğu aktarıldı.

Açıklamada, tüm bu gelişmelerin "uluslararası toplumun ve suskun kalan adaletsiz dünyanın gözleri önünde" yaşandığına dikkat çekildi.

Yüz binlerce kişi açlık ve hastalık tehdidi altında yaşam mücadelesi veriyor. Açıklamada, geride kalan yıl boyunca Gazze’deki hastanelerin ve sağlık personelinin doğrudan hedef alınması, okulların, üniversitelerin, barınma merkezlerinin, ambulans ekiplerinin ve sivil savunma birimlerinin vurulmasının yaşamsal tüm sistemlerin çökmesine neden olduğu belirtildi.

İsrail’in gıda, ilaç ve yakıt girişini engellemeye yönelik sistematik politikalarının binlerce çocuk, kadın ve yaşlının hayatını kaybetmesine yol açtığı, yüz binlerce kişinin ise açlık ve hastalık tehdidi altında yaşam mücadelesi verdiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikler arasında, saldırıların derhal ve kalıcı şekilde durdurulması, ablukanın kaldırılması, tüm sınır kapılarının insani ve tıbbi yardım ile yakıt girişine tam ve sürekli olarak açılması, fiili bir yeniden inşa sürecinin başlatılması, çökmüş durumdaki sağlık sisteminin desteklenmesi ve yerinden edilen Filistinlilerin güvenli ve onurlu şekilde evlerine dönmelerinin sağlanması yer alıyor."

"2026 yılı acıların pekiştirildiği değil sona erdirildiği bir yıl olsun." ifadesi kullanılan açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinin liderleri ile uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere, Gazze’de kalan yaşamın kurtarılması için hukuki ve ahlaki sorumlulukların yerine getirilmesi ve acil harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.

Sen de gel! İstanbul'da Gazze için tarihi buluşma!
Sen de gel! İstanbul'da Gazze için tarihi buluşma!

Gündem

Sen de gel! İstanbul'da Gazze için tarihi buluşma!

Yeni yılın ilk sabahında Gazze için tarihi buluşma! Galata Köprüsü'nde insanlık seli
Yeni yılın ilk sabahında Gazze için tarihi buluşma! Galata Köprüsü'nde insanlık seli

Gündem

Yeni yılın ilk sabahında Gazze için tarihi buluşma! Galata Köprüsü'nde insanlık seli

Tarihi Gazze buluşması! Bilal Erdoğan'dan flaş sözler
Tarihi Gazze buluşması! Bilal Erdoğan'dan flaş sözler

Gündem

Tarihi Gazze buluşması! Bilal Erdoğan'dan flaş sözler

Gazzeli çocuğun verdiği cevap aktör Jackie Chan’in yüreğini parçaladı! "Bizim buralarda çocuklar büyüyemez"
Gazzeli çocuğun verdiği cevap aktör Jackie Chan’in yüreğini parçaladı! “Bizim buralarda çocuklar büyüyemez”

Dünya

Gazzeli çocuğun verdiği cevap aktör Jackie Chan’in yüreğini parçaladı! “Bizim buralarda çocuklar büyüyemez”

İslam dünyası için utanç tablosu: Gazze'de tuvalet kuyrukları!
İslam dünyası için utanç tablosu: Gazze'de tuvalet kuyrukları!

Dünya

İslam dünyası için utanç tablosu: Gazze'de tuvalet kuyrukları!

Gazze'nin 2026 dileği:Savaş bitsin, evler yeniden inşa edilsin Çadır yerine ev istiyorum
Gazze'nin 2026 dileği:Savaş bitsin, evler yeniden inşa edilsin Çadır yerine ev istiyorum

Gündem

Gazze'nin 2026 dileği:Savaş bitsin, evler yeniden inşa edilsin Çadır yerine ev istiyorum

Cevdet Yılmaz'dan ‘Büyük Gazze Yürüyüşü’ mesajı: İstanbul’un sesi dünyayı sardı!
Cevdet Yılmaz'dan ‘Büyük Gazze Yürüyüşü’ mesajı: İstanbul’un sesi dünyayı sardı!

Gündem

Cevdet Yılmaz'dan ‘Büyük Gazze Yürüyüşü’ mesajı: İstanbul’un sesi dünyayı sardı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23