Gazze’deki medyayı vurup, susturdular!
Filistinlilere yönelik saldırılarının şiddetini artıran terörist İsrail, uluslararası televizyonların bulunduğu 13 katlı binayı yok etti.
Amerikan haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar televizyon kanalı Al Jazeera’nın ofisinin de bulunduğu 13 katlı binayı 4 füzeyle vuran İsrail, yapıyı yerle bir etti. Gazze’deki birçok bölgeye internet hizmeti de sağlayan kulelerin bulunduğu binanın vurulacağını önceden haber veren İsrail, 1 saat sonra binayı vurup dünyanın katliamlardan haberdar olmasının önüne geçme hedefini hayata geçirmiş oldu.