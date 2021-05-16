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Dünya Gazze’deki medyayı vurup, susturdular!
Dünya

Gazze’deki medyayı vurup, susturdular!

Filistinlilere yönelik saldırılarının şiddetini artıran terörist İsrail, uluslararası televizyonların bulunduğu 13 katlı binayı yok etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 18:05:00 -
Gazze’deki medyayı vurup, susturdular!

Amerikan haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar televizyon kanalı Al Jazeera’nın ofisinin de bulunduğu 13 katlı binayı 4 füzeyle vuran İsrail, yapıyı yerle bir etti. Gazze’deki birçok bölgeye internet hizmeti de sağlayan kulelerin bulunduğu binanın vurulacağını önceden haber veren İsrail, 1 saat sonra binayı vurup dünyanın katliamlardan haberdar olmasının önüne geçme hedefini hayata geçirmiş oldu.

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