Gazze'deki Mavi Marmara Şehitleri Aşevi'ni vurdu: İsrail'den İHH'ya alçak saldırı

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Gazze’deki Mavi Marmara Şehitleri Aşevi, İsrail’in düzenlediği saldırı sonucu kullanılamaz hale geldi. İHH Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emre Kaya, aşevine düzenlenen saldırıda herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi.

Gazze’de günlük 3 bin kişiye sıcak yemek çıkarma kapasitesine sahip İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Mavi Marmara Şehitleri Aşevi, İsrail tarafından düzenlenen saldırı sonucu kullanılamaz hale geldi. İHH, saldırının ardından Gazze içerisinde çeşitli noktalarda yeni mutfaklar kurarak bölge halkına sıcak yemek desteğine devam ettiğini açıkladı. Enkazdan kurtarılan malzemelerle bölge halkına sıcak yemek ulaştıran ekipler, okul ve hastanelerde günlük 200 kişiye yemek ulaştırıyor.

‘‘SALDIRI, ÇALIŞMALARIMIZA ENGEL OLAMAYACAK’’

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Kaya, aşevinin daha önce de İsrail saldırısında zarar gördüğü bilgisini vererek, ‘‘Geçtiğimiz hafta işgalci İsrail’in saldırısı sonucu aşevimizin bir kısmı zarar görmüştü. Son saldırıda ise maalesef tamamen kullanılamaz hale geldi. Lakin bu durum Gazze halkının yanında olmaya devam etmemize engel olamayacak. Aşevinden kurtarabildiğimiz malzemelerle Gazze içerisindeki çeşitli hastane ve okullarda yeni yemek istasyonları kurduk. Bu istasyonlar aracılığıyla sıcak yemek desteğimiz kesintisiz devam ediyor” dedi.