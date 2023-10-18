Gazze'deki katliamın arkasından ABD çıktı! Dikkat çeken ayrıntı

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qudra, İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında en az 1000 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hastaneye İsrail saldırılarında evleri yıkılan Filistinlilerin sığındıkları ve saldırı sırasında binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin hastanede bulunduğu açıklandı.

Katliamın arkasından ABD çıktı

Konuya hakim uzman isimler, İsrail ordusunun, Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği bombalı saldırıyı ABD'ye ait MK-84 füzesiyle yaptığı tespit etti.

MK-84, F-16 mühimmatları arasında en iri cephanelerdendir ve 15.2 metre genişliğinde, 11 metre derinliğinde bir krater oluşturabilir, 380 mm metali delebilir ve tahrip çapı 336 metredir.

Mark 80 serisinin en büyüğü ABD yapımı Mark 84'ün temel hedefleri; büyük binalar, fabrikalar, güç merkezleri, köprüler, yer altı sığınakları ve uçak hangarlarıdır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

'Hastane MK-84'lerden biriyle vuruldu'

Savunma Sanayi Uzmanı Yusuf Akbaba'da, İsrail'in Gazze'deki hastane katliamında ABD'nin MK-84 bombasını kullandığını belirtti.

Akbaba, "Gazze'de vurulan Hastane bu videoda gördüğünüz MK-84'lerden biriyle vuruldu. Bugüne kadar yüzlerce bombalama videosu izlemiş ve tatbikatlar katılarak hava unsurlarından atılan hava yer mühimmatlarını canlı gözlemlemiş biri olarak söylüyorum ki bu saldırı açık ve net şekilde İsrail ordusu tarafından yapıldı. Tepkileri hafifletmek ve zaman kazanmak için yalan söylüyorlar." dedi.