  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Savaş Manço kimdir? Barış Manço'nun abisi Savaş Manço neden öldü?

Turizm sektörü açılıyor mu? 2020 turizm açılış tarihi belli oldu

YKS'ye kaç gün kaldı? YKS nasıl yapılacak?

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?

20 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
için kalan
Aktüel

Gazze'deki Esirler Komitesinden Filistinli tutukluların banka hesaplarının kapatılmasına tepki

Yeniakit Publisher
2020-05-16 18:43:19 -
Gazze'deki Esirler Komitesinden Filistinli tutukluların banka hesaplarının kapatılmasına tepki

GAZZE (AA) - Gazze'deki Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi, bazı Filistin bankalarının, İsrail hapishanelerindeki tutukluların ve şehit ailelerinin hesaplarını kapatma kararına tepki göstererek geri adım atılmasını istedi.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, "Filistin bankalarını sözde İsrail askeri hakiminin, Filistinli esirlerin maaşlarına korsanlık etmeyi hedefleyen kararına uymamaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Filistinli tutukluların maaşlarının direnişin yasal yöntemlerinden biri olduğu" aktarılan açıklamada, İsrail savaş suçlularının yargılanması için tek bir Filistin stratejisi takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Eski tutuklulardan bazıları, son dönemde Filistin bankalarının kendileriyle iletişime geçerek, "İsrail'in tehditleri nedeniyle" banka hesaplarının kapatıldığına ilişkin tebligatta bulunduğunu ifade etmişti.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail makamlarının, geçen ay "Filistinli tutuklular ve aileleriyle iletişime geçerek banka hesabı açan tüm şahıs ve kurumların takibata uğrayacağı ve cezalandırılacağı" yönünde askeri bir karar aldığını duyurmuştu.

Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da da son günlerde, İsrail'in, hapishanelerdeki Filistinli tutukluların hesaplarının kapatılması için bankalara baskı uygulaması protesto edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı