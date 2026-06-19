Gazze'deki belediyelerden kritik uyarı!
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Gazze'de belediyeler, siyonist rejimin temel malzeme girişini engellemeye devam etmesi nedeniyle su, kanalizasyon ve atık toplama sistemlerinin tamamen durma noktasına geldiğini açıkladı.
Gazze'de belediyeler, siyonist rejimin temel malzeme girişini engellemeye devam etmesi nedeniyle su, kanalizasyon ve atık toplama sistemlerinin tamamen durma noktasına geldiğini açıkladı.
Gazze'de belediyeler birliği, siyonist rejimin gerekli malzemelerin bölgeye girişini engellemesi nedeniyle temel hizmetlerin tamamen çökme noktasına geldiği uyarısında bulundu.
Gazze Belediyesi Sözcüsü Husni Mehna, yaşanan krizin yalnızca yakıt eksikliğiyle sınırlı olmadığını, sanayi yağlarının tükenme noktasına gelmesiyle durumun kritik bir aşamaya ulaştığını söyledi.
Mehna, sanayi yağlarının tükenmesinin su kuyuları, kanalizasyon pompaları ve çöp toplama sistemlerinin durmasına yol açabileceğini belirterek, bunun doğrudan halk sağlığını tehdit ettiğini ifade etti.
Açıklamada, içme suyu kuyularının devre dışı kalması halinde milyonlarca kişinin suya erişiminin kesileceği, atık su sistemlerinin durması durumunda ise şehirlerde taşkın ve çevre felaketlerinin yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
Ayrıca çöp toplama araçlarının da çalışamaz hale gelmesiyle birlikte yaklaşık 700 bin metreküp atığın Gazze sokaklarında biriktiği, bunun salgın hastalık riskini artırdığı belirtildi.
Belediyeler, uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaparak, temel malzemelerin bölgeye girişinin sağlanmasını ve insani bir felaketin önlenmesini istedi.