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Gündem Gazze'de yoğun bombardıman! Telekomünikasyon hizmetleri kesildi
Gündem

Gazze'de yoğun bombardıman! Telekomünikasyon hizmetleri kesildi

Yeniakit Publisher
2023-12-04 23:00:00 - 2023-12-04 23:29:26
Gazze'de yoğun bombardıman! Telekomünikasyon hizmetleri kesildi

Filistin Telekomünikasyon (PALTEL) şirketi, Gazze'nin kuzeyinde devam eden yoğun bombardıman sebebiyle telekomünikasyon hizmetlerinin tamamen kesildiğini açıkladı.

İnsani aranın sona ermesinin ardından aralıksız olarak Gazze'yi bombalayan siyonistler telekomünikasyon altyapısına zarar verdi.

Filistin Telekomünikasyon (PALTEL) şirketi, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde telekomünikasyon hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Üzülerek belirtmek isteriz ki, Gazze şehri ve Gazze Şeridi’nin kuzeyinde tüm telekomünikasyon hizmetleri, devam etmekte olan saldırılar nedeniyle şebekemizin ana unsurlarının bağlantısının kesilmesi nedeniyle kaybedilmiştir. Teknik ekiplerimiz, hizmetleri eski haline getirmek için mevcut tüm imkanlarla durmaksızın çalışmaktadır” denildi.

Söz konusu kesinti nedeniyle internet hizmetlerinin de olumsuz etkilendiği belirtildi.

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