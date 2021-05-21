Gazze'de yıkılan evlerin enkazından biri çocuk 10 şehit çıkarıldı

Filistin'deki Şehab Haber Ajansının haberine göre, bu sabah ambulans ve sivil savunma ekipleri, Gazze Şehri'nin güneyindeki Tel Al-Hawa semtinde yıkılan bir evin enkazından 3 yaşındaki Maryam Muhammad Udeh Al-Talbani'nin cesedini çıkardı.

Böylece Gazze'ye yönelik saldırının başlamasından bu yana şehit olan çocukların sayısı 66'ya yükseldi.

Ekipler ayrıca Han Yunus'taki El-Karara bölgesinden yaşları 21 ila 31 arasında değişen 9 şehidin cesedini çıkarak Nasır Hastanesi morguna sevk ettiler.

Enkaz altında kalanları arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Gazze'ye yönelik havadan, karadan ve denizden yapılan 11 günlük bombardımanda 66'sı çocuk, 39'u kadın ve 17'si yaşlı 243 Filistinli şehit oldu. Saldırılarda 1910'dan fazla kişi yaralandı, bunlardan 90'ının sağlık durumunun ciddiyetini devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler için Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA), işgal saldırısının 75 binden fazla Filistinlinin yerlerinden edilmesine yol açtığını bildirirken, bunların 28 bin 700'ü ya Ajans'ın okullarına yerleşti ya da güvenli evlere sığındı.

İstatistiklere göre işgalin bombalaması sonucu Gazze'de 1447 konut tamamen yıkılırken, 13 bin konut da farklı derecelerde hasar gördü.

İşgal ordusu, diğer kurum, ofis ve dernekleri tahrip etmesinin yanı sıra 205 ev, apartman ve bina ile 33 medya kuruluşunun merkezini tamamen yıktı.

İşgal yönetimi, mücahitlerin ve halkın büyük direnişi karşısında daha fazla dayanamayarak bu gece 02.00 itibariyle tek taraflı ateşkes ilan etmişti.