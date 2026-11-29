Gazze’de bir taraftan kış yüzünü gösterdi bir taraftan da siyonist köpekler Gazze’ye yardım girişini yasaklamış durumdadır. Bu siyonist Yahudilerden iğreniyorum. Gebersinler. Kardeşlerim olaylar başladığından beri yaklaşık yüz bin şehit verdiler. Allah gani gani rahmet eylesin. Bir o kadar kardeşim de hapishanelerde inim inim işkence altında inlemektedir. Artık iplerin kopmasının vakti gelmiştir. Böyle kınamalarla bu siyonist leş kargaları durmayacak. Bu leş kargaları böyle kınamalardan anlamaz. Bu leş kargaları güçten anlar. Onlara güç gösterisinde bulunulması gerekmektedir.

Çözüm ne biliyor musunuz? Gazze’ye Türk askeri müdahale etmesi gerekmektedir. Filistin’de iki devletli bir çözüm yoluna gidilmesi gerekmektedir. Siyonist köpekler Gazze’yi Gazze özelinde de Filistin’i işgal etmektedir. Tüm Arap ülkeleri bir araya gelerek Gazze iradesi göstermeleri gerekmektedir. Lakin bu durumda imkansız gibi durmaktadır. Çünkü Arap ülkeleri kökten Amerika’ya bağlıdırlar. Amerika istemesin o makamlarda bir dakika duramazlar. Bizlerin Amerika’yla bağları koportacak vatan evlatlarına ihtiyacımız var.

Yeniden büyük Türkiye için ağır sanayiyi fabrikalaşmayı ve millî eğitimi öncelememiz gerekmektedir. Çözüm yeniden büyük Türkiye’den geçmektedir. Amerika ve İsrail yıkılacaktır. Bu dünyayı biz Türk’ler yöneteceğiz. Nasıl ki dedelerimiz Osmanlılar dünyayı altı yüz elli sene adaletle yönetmişse bu dünyayı yönetecek tek milletiz. Bakınız eski Arap Birliği Genel Sekreteri Amır Musa ne diyordu? Osmanlılar zamanında Ortadoğu’da huzur vardı. Osmanlılar aramızdan ayrıldıktan sonra Ortadoğu’da huzur kalmadı. Yeniden Osmanlıyı başımızda istiyoruz.

Bizler sağcısıyla solcusuyla, alevisi sünnisiyle, Türküyle Kürdüyle kardeşiz. Yaşasın Türk milleti Sistemi’ni değiştirmemiz gerekmektedir. Bu sistemle yüz yıl geçirdik. Artık bu sistem gitmiyor. Yaşasın İslam sistemi. Huzur İslam’dadır...