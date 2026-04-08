Gazze'de yakıt ve tamirat sıkıntısı: Ambulanslar çalışmıyor!

Katil israil'in saldırıları nedeniyle sağlık sektörünün çöktüğü Gazze Şeridi’nde yakıt ve yedek parça krizi, acil durumlara müdahalede hayati öneme sahip ambulans hizmetlerini ciddi şekilde aksatıyor.

Müslümanların dağınıklığından güç bulan siyonist israil ordusunun iki yılı aşkın süredir yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde hastaneler, sağlık merkezleri ve ambulanslar da hedef olmaktan kurtulamadı.

Çökme noktasında hizmet vermeye çalışan sağlık sektöründeki kriz yalnızca saldırılarla sınırlı değil.

İşgalci israilin ateşkese rağmen sınır kapılarından geçişlere kısıtlı izin vermesi, insani yardım ve temel malzemelerin girişini engelleyerek Filistinlilerin günlük yaşamını daha da zorlaştırıyor.

Gazze’de son derece kısıtlı imkanlarla görev yapan sağlık personeli, tıbbi malzeme ve ilaç eksikliğinin yanı sıra yakıt ve yedek parça yetersizliği nedeniyle çalışmayan ambulanslar yüzünden birçok hasta ve yaralıya zamanında müdahale edemiyor.

Ambulansların çoğu kullanılamıyor

Gazze’nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi’nde 10 yıldan uzun süredir ambulans görevlisi olarak çalışan Hasan İmran, ambulansların çoğunun kullanılamaz durumda olduğunu söyledi.

İmran, "israil ordusunun barbarca ve yıkıcı saldırılarının ardından Gazze Şeridi'nde şu anda ciddi bir yedek parça sıkıntısı yaşıyoruz." dedi.

Yedek parça sıkıntısı nedeniyle ciddi zorluklar yaşadıklarını belirten İmran, ambulansların hizmet verebilmesi için yakıtın yanı sıra yağ, cam ve lastik gibi parçalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

"İki-üç ambulans kaldı"

İmran, sınır kapılarından ürün girişine sınırlı izin verilmesi nedeniyle yedek parça temin edilemediğini ve bu durumun ciddi sorunlara yol açtığını belirterek, şöyle konuştu:

"israilin Gazze'ye ağır saldırılarından önce Nasır Hastanesinde 10'dan fazla ambulans hizmet veriyordu. Şimdi ise iki-üç ambulans kaldı."

Filistinli sağlık görevlisi, Gazze'nin güney bölgesinde yaklaşık 1 milyondan fazla kişiye Nasır Hastanesindeki üç ambulansla hizmet verilmeye çalışıldığını ifade etti.

İmran, görev başındayken araçların bozulduğu zamanlarda çok zorlandıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA