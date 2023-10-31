  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canlarını aldılar yetmedi, Evlatlarını aldılar yetmedi eşyalarını da alıyorlar. Şu aç çakallara bakın! Yok ettikleri Filistinli ailenin eşyalarına nasıl üşüştüler

Tüm dünya şaşkın! Türkiye çılgınlar gibi altın topluyor

Bunların hayatları meyhane! Cumhuriyeti rakı üzerinden anlatmak!

Hizbullah İsrail’in kuzey sınırında 7 İsrail askerini öldürdü Katil İsrail’e meydan Okuyan Silahlar

Akaryakıta daha saatler önce indirim gelmişti! Bir tane daha geliyor

73 yıllık Türk inşaat devi iflas etti

Korkudan 1 adım bile ilerleyemiyorlar! İsrail tankları sınırda kapana kısıldı

İsrail’in Gazze’ye kara harekatı böyle görüntülendi! Köpek sürüsü gibi dağıldılar

İngiliz bakanın Filistin açıklaması dünyayı ayağa kaldırdı!

Borsada parası olanlar dikkat! O hissenin fiyatında düzeltme yapılacak
Dünya Gazze'de soykırım var: Her gün 400'den fazla çocuk katlediliyor!
Dünya

Gazze'de soykırım var: Her gün 400'den fazla çocuk katlediliyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-31 11:57:00 -
Gazze'de soykırım var: Her gün 400'den fazla çocuk katlediliyor!

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de şu ana kadar 3 bin 400'den fazla çocuğunkatledildiğini, 6 bin 300'den fazla çocuğun da yaralandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de şu ana kadar 3 bin 400'den fazla çocuğunkatledildiğini, 6 bin 300'den fazla çocuğun da yaralandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, BM Güvenlik Konseyi toplantısında Gazze ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de son üç haftada katledilenler için "Bunların neredeyse yüzde 70'ini çocuklar ve kadınlar oluşturuyor" diyen Lazzarini, "Bunlar sadece zayiat olamaz. Kiliseler, camiler, hastaneler, yerinden edilen insanlara sığınak olan sivil tesisler gözetilmedi, uluslararası insancıl yasalarca korunan birçok insan öldürüldü ve yaralandı. Gazze'de mevcut abluka, bir toplu cezalandırmadır" dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russel de Gazze'de şu ana kadar 3 bin 400'den fazla çocuğun katledildiğini, 6 bin 300'den fazla çocuğun da yaralandığını söyledi.

Russel, "Bu, Gazze'de her gün 420'den fazla çocuğun öldürüldüğü veya yaralandığı anlamına geliyor. Bu rakam, her birimizi iliklerimize kadar sarsmalı. Biz ve siz, bu çocukları bu şiddet sarmalından kurtarmaya yardımcı olacak güce sahibiz. Güvenlik Konseyi'ne, taraflara uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatan bir kararı derhal kabul etmesi için yalvarıyorum. Çocukların hepsi barışı hak ediyor. Çocuklar çatışma başlatamazlar ve bunları durdurmaya güçleri de yoktur." diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze'ye insani yardım taşıyan 26 tır daha girdi!
Gazze'ye insani yardım taşıyan 26 tır daha girdi!

Dünya

Gazze'ye insani yardım taşıyan 26 tır daha girdi!

İsrail’in Gazze’ye kara harekatı böyle görüntülendi! Köpek sürüsü gibi dağıldılar
İsrail’in Gazze’ye kara harekatı böyle görüntülendi! Köpek sürüsü gibi dağıldılar

Gündem

İsrail’in Gazze’ye kara harekatı böyle görüntülendi! Köpek sürüsü gibi dağıldılar

İsrail’in Gazze’ye kara harekatı böyle görüntülendi! Köpek sürüsü gibi dağıldılar
İsrail’in Gazze’ye kara harekatı böyle görüntülendi! Köpek sürüsü gibi dağıldılar

Gündem

İsrail’in Gazze’ye kara harekatı böyle görüntülendi! Köpek sürüsü gibi dağıldılar

Uluslararası Kızılhaç: Gazze'de insani durum sürekli kötüleşiyor
Uluslararası Kızılhaç: Gazze'de insani durum sürekli kötüleşiyor

Dünya

Uluslararası Kızılhaç: Gazze'de insani durum sürekli kötüleşiyor

{relation id:1800803 slug:'gazzeye-insani-yardim-tasiyan-26-tir-daha-girdi'}

{relation id:1800803 slug:'gazzeye-insani-yardim-tasiyan-26-tir-daha-girdi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

allah rahmet etsin

öldürenlerin coluk cocuklarından cıksın diyelim beddua etmem ama ne diyelim allaha havale ettik
İran ve Suudi Arabistan kararı: Tüccarlar için vize kolaylığı! Zorunluluğunu kaldırmayı planlıyor
Dünya

İran ve Suudi Arabistan kararı: Tüccarlar için vize kolaylığı! Zorunluluğunu kaldırmayı planlıyor

Suudi Arabistan-İran ilişkilerinin güçlenirken yeni bir gelişme haberi geldi: İran ve Suudi Arabistan, tüccarlar için vize zorunluluğunu kal..
Halkçı Efendiler İstanbul’u peşkeş çekmişler! Kemal Kılıçdaroğlu’nın son oyunu Milyar dolarlık devirin perde arkası
Gündem

Halkçı Efendiler İstanbul’u peşkeş çekmişler! Kemal Kılıçdaroğlu’nın son oyunu Milyar dolarlık devirin perde arkası

Mustafa Sarıgül’ün İstanbul Şişli Belediye başkanlığı döneminde belediyeye ait bazı taşınmazları İstanbul Şişli Vakfı’na devretmesi yargıya ..
Neredesiniz Kemalistler? Polisiye dizi Atatürk belgeselini solladı
Medya

Neredesiniz Kemalistler? Polisiye dizi Atatürk belgeselini solladı

Disney’in Kemalist kesimden para koparmak için yaptığı ancak Ermeni lobisinin engellediği Mustafa Kemal filminin ABD menşeli FOX’ta yayınlan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23