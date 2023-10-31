Gazze'de soykırım var: Her gün 400'den fazla çocuk katlediliyor!

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de şu ana kadar 3 bin 400'den fazla çocuğunkatledildiğini, 6 bin 300'den fazla çocuğun da yaralandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, BM Güvenlik Konseyi toplantısında Gazze ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de son üç haftada katledilenler için "Bunların neredeyse yüzde 70'ini çocuklar ve kadınlar oluşturuyor" diyen Lazzarini, "Bunlar sadece zayiat olamaz. Kiliseler, camiler, hastaneler, yerinden edilen insanlara sığınak olan sivil tesisler gözetilmedi, uluslararası insancıl yasalarca korunan birçok insan öldürüldü ve yaralandı. Gazze'de mevcut abluka, bir toplu cezalandırmadır" dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russel de Gazze'de şu ana kadar 3 bin 400'den fazla çocuğun katledildiğini, 6 bin 300'den fazla çocuğun da yaralandığını söyledi.

Russel, "Bu, Gazze'de her gün 420'den fazla çocuğun öldürüldüğü veya yaralandığı anlamına geliyor. Bu rakam, her birimizi iliklerimize kadar sarsmalı. Biz ve siz, bu çocukları bu şiddet sarmalından kurtarmaya yardımcı olacak güce sahibiz. Güvenlik Konseyi'ne, taraflara uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatan bir kararı derhal kabul etmesi için yalvarıyorum. Çocukların hepsi barışı hak ediyor. Çocuklar çatışma başlatamazlar ve bunları durdurmaya güçleri de yoktur." diye konuştu.

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