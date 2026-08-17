Gazze'de son 48 saatte 2 şehit, 18 yaralı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldılar nedeniyle son 48 saatte 2 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi yaralandı.
İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar sonucu son 48 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını bildirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı ayrıca 3 kişinin cenazesinin enkazdan çıkarıldığını aktardı.
Bakanlık, 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 265’e, yaralı sayısı ise 4 bin 168'e ulaştığını ifade ederek, 813 kişinin cenazesinin enkazlardan çıkarıldığını belirtti.
İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 399'a, yaralı sayısı 174 bin 310'a yükseldi.
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