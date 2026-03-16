SON DAKİKA
Gazze'de son 24 saatte 8 şehit

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarında 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, 17 sivilin de yaralandığını duyurdu.

Siyonist İsrail, 10 Ekim 2025'te Hamas ile vardığı Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal etti. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin bölgede son 24 saatte düzenlediği saldırılarında 8 sivilin hayatını kaybettiği, 17 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 671'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 756'ya yükseldiği, yaralı sayısının da bin 779'a ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 247'ye, toplam yaralı sayısının da 171 bin 878'e ulaştığı aktarıldı.

Bakanlık ayrıca sert kış şartları nedeniyle bir duvarın çökmesi sonucu 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını ifade etti.

