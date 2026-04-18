Gazze'de son 24 saatte 7 şehit, 8 yaralı

Siyonist İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes ihlalini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail saldırıları sonucu son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 773'e, yaralı sayısı 2 bin 171'e yükseldi. Ayrıca son 48 saatte önceki İsrail saldırılarında yaşamını yitiren 1 kişinin enkaz alanında cansız bedenine ulaşıldı. Diğer yandan, yapılan incelemelerin ardından 196 kişinin daha İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği tespit edildi. Son verilerle birlikte İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 72 bin 549'a, yaralı sayısı ise 172 bin 274'e ulaştı.