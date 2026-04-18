Gazze'de son 24 saatte 7 şehit, 8 yaralı
Katil İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 72 bin 345'e, yaralı sayısı 172 bin 250'ye yükseldi.
Siyonist İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes ihlalini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail saldırıları sonucu son 24 saatte 7 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 773'e, yaralı sayısı 2 bin 171'e yükseldi. Ayrıca son 48 saatte önceki İsrail saldırılarında yaşamını yitiren 1 kişinin enkaz alanında cansız bedenine ulaşıldı. Diğer yandan, yapılan incelemelerin ardından 196 kişinin daha İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği tespit edildi. Son verilerle birlikte İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 72 bin 549'a, yaralı sayısı ise 172 bin 274'e ulaştı.