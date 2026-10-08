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Dünya Gazze'de şehit sayısı 74 bin 254'e yükseldi
Dünya

Gazze'de şehit sayısı 74 bin 254'e yükseldi

Yeniakit Publisher
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Gazze'de şehit sayısı 74 bin 254'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde şehit olanların sayısının 74 bin 254'e yükseldiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken can kaybı her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail saldırıları sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakanlık, 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının bin 471'e, yaralıların sayısının ise 5 bin 189'a yükseldiğini bildirdi. Bakanlık, enkazlardan ise bugüne kadar 836 kişinin naaşının çıkarıldığını kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda ise hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 254'e, yaralı sayısı 175 bin 306'ya ulaştı.

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