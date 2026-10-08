Gazze'de şehit sayısı 74 bin 254'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken can kaybı her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail saldırıları sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakanlık, 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının bin 471'e, yaralıların sayısının ise 5 bin 189'a yükseldiğini bildirdi. Bakanlık, enkazlardan ise bugüne kadar 836 kişinin naaşının çıkarıldığını kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda ise hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 254'e, yaralı sayısı 175 bin 306'ya ulaştı.