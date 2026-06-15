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Dünya Gazze'de şehit sayısı 73 bin 3’e yükseldi
Dünya

Gazze'de şehit sayısı 73 bin 3’e yükseldi

Yeniakit Publisher
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Gazze'de şehit sayısı 73 bin 3’e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı’na göre, İsrail’in son 24 saatte Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 7 sivil yaşamını yitirirken, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam şehit sayısı 73 bin 3’e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 7 sivilin hayatını kaybettiği, 6 sivilin de yaralandığı bildirildi. Bakanlık, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 992’ye enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının

784’e yükseldiği, yaralı sayısının da 3 bin 144’e ulaştığı ifade edildi.
Açıklamada, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 3’e, toplam yaralı sayısının da 173 bin 252’ye ulaştığı aktarıldı.

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