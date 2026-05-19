Gazze'de şehit sayısı 72 bin 772’ye yükseldi

Katil İsrail ordusu, Hamas ile 10 Ekim 2025’te anlaşmaya vardığı Gazze Şeridi’nde ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 sivilin yaralandığını bildirirken, daha önceki saldırılarda yaralanan bir sivilin de tedavi gördüğü hastanede öldüğünü aktardı.

Bakanlık açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana ölenlerin sayısının 880’e yükseldiği kaydedilirken, enkaz altından çıkarılanların sayısının 776’ya, yaralı sayısının da 2 bin 605’e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının da 72 bin 772’ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 172 bin 707’ye ulaştığı aktarıldı.