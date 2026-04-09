Gazze'de şehit gazeteci sayısı yükseldi!

Gazze Şeridi Hükümeti Medya Ofisi, gazetecilerden birinin şehit edilmesinin duyurulmasının ardından, Gazze Şeridi'ndeki soykırım savaşının başlangıcından bu yana şehit gazeteci sayısının (262)'ye yükseldiğini bildirdi.

Hükümet medyası yaptığı basın açıklamasında, son olarak El Cezire muhabiri olarak çalışan gazeteci Muhammed Samir Washah'ın şehit edildiğini kaydetti.

Hükümet medyası, siyonist işgali tarafından Filistinli gazetecilerin hedef alınmasını, öldürülmesini ve suikasta uğramasını kınayarak, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Federasyonu ve dünyanın tüm ülkelerindeki tüm gazetecilik kuruluşlarını, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gazetecilere ve medya çalışanlarına karşı işlenen bu sistematik suçları kınamaya çağırdı.

Medya ofisi, siyonist işgalin yanı sıra ona destek veren, Amerikan yönetimi ve İngiltere, Almanya ve Fransa gibi soykırıma karışan ülkelerin de bu iğrenç ve vahşi suçu işlemekten tamamen sorumlu olduğunu kaydetti.

Hükümet medyası, uluslararası toplumu, uluslararası örgütleri ve dünyanın tüm ülkelerindeki gazetecilik ve medya çalışmalarıyla ilgili örgütleri, işgalin suçlarını kınamaya, caydırmaya, devam eden suçlarından dolayı uluslararası mahkemelerde yargılamaya ve işgalin suçlularını adalete teslim etmeye çağırdı.

Hükümet medyası ayrıca soykırımı durdurmak, Gazze Şeridi'ndeki gazetecileri ve medya çalışanlarını korumak ve onları öldürme ve suikast suçunu engellemek için ciddi ve etkili baskı uygulanması çağrısında bulundu.

Kaynak: İLKHA