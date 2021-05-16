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Dünya Gazze'de non-stop siyonist soykırımı
Dünya

Gazze'de non-stop siyonist soykırımı

Mescid-i Aksa baskınlarının ardından 6 gündür Gazze’yi bombalayan terörist İsrail, dün yine masumları katletti. Gazze’deki bir binayı yerlebir eden siyonistler iki aileden 8’i çocuk, 2’si kadın 10 Filistinliyi şehit etti. Saldırılarını artırıp bölgenin kuzey ve güneyinde onlarca binayı vuran İsrail saldırılarında ölenlerin toplam sayısı 145’e çıkarken, yaralı sayısı da 1100’ü geçti.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 17:57:00 -
Gazze'de non-stop siyonist soykırımı

Günlerdir dünyanın gözü önünde Filistinlilere yönelik zulmünü artırıp masumları katleden siyonistler dün yeni bir saldırı başlattı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze’nin kuzey ve güney kesimlerini bombaladı. Birçok yerleşim yerinin vurulmasıyla can kayıpları artarken, yine onlarca bina yerle bir oldu.

Terör devleti İsrail savaş uçaklarının, Gazze’nin batı kesimindeki Şati Mülteci Kampı’nda bir eve düzenlediği saldırıda da, çoğu çocuk 10 Filistinli şehit oldu. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail uçakları, Şati Mülteci Kampı’nda Ebu Hatab ailesinin yaşadığı eve saldırı düzenledi. Saldırıda 8’i çocuk, 2’si kadın 10 Filistinli daha şehit düştü. Saldırıda Ebu Hatab ve El-Hadidi ailelerinden 3’ü çocuk 4’er kişi hayatını kaybetti. Yerle bir olan binada enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Dün İsrail uçaklarının Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerle birlikte 10 Mayıs’tan bu yana 41’i çocuk, 23’ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı.

2 aylık bebek sağ kurtuldu

Gazze’deki Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş, saldırının gerçekleştiği evden sağ kurtarılan tek kişinin 2 aylık bebek olduğunu söyledi.

Ebu Riş, Şati Mülteci Kampı’ndaki saldırıyı “katliam” olarak nitelendirmenin bile yetersiz kalacağını dile getirdi.

İsrail'e 200 roket atıldı bir siyonist öldü

Öte yandan; Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Şati Mülteci Kampı’ndaki bir eve düzenlenen saldırıya karşılık olarak İsrail’in Tel Aviv, Aşdod, Beersheba ve Aşkelon kentlerinin roketlerle vurulduğunu duyurdu. Siyonist yönetimi Gazze’den 200’den fazla roket atıldığını doğrulurken, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bir binaya isabet eden roket nedeniyle bir İsraillinin öldüğünü duyurdu. Böylelikle Gazze’den atılan roketler nedeniyle ölen İsraillilerin sayısı 10’a yükseldi.

Af Örgütü'nden dünyaya çağrı

Özellikle Amerika ve Haçlı dünyasının destek verip Filistinlilerin ölümüne arka çıktığı siyonistlerin dünkü katliamları sonrası Uluslararası Af Örgütü, uluslararası toplumu, İsrail’in Filistinlilerin hayatlarını alenen umursamamasına karşı “sağlam duruş” sergilemesi gerektiğini bildirdi.

İngiltere merkezli örgütten yapılan açıklamada, “Bugün İsrail güçleri tarafından işgal altındaki Batı Yaka’da en az 10 Filistinlinin öldürüldüğüne dair haberler geçmişteki ‘aşırı güç’ örneklerini hatırlatıyor. Uluslararası toplum, İsrail’in Filistinlilerin hayatlarını alenen umursamamasına karşı sağlam bir duruş sergilemelidir” ifadeleri kullanıldı.

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