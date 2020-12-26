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Aktüel Gazze'de Kovid-19 vaka sayısı 37 bin 583'e yükseldi
Aktüel

Gazze'de Kovid-19 vaka sayısı 37 bin 583'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-26 00:12:11 -
Gazze'de Kovid-19 vaka sayısı 37 bin 583'e yükseldi

GAZZE (AA) - İsrail ablukası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren Gazze Şeridi'nde vaka sayısı 37 bin 583'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 2 bin 240 Kovid-19 testinden 792'sinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, hastalardan 215'inin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı bugünkü Kovid-19 kaynaklı ölüm bilgisine yer vermezken, Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 311 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

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