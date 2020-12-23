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Aktüel Gazze'de kışın başlamasıyla yaşam koşullarının daha da kötüleştiği uyarısı
Aktüel

Gazze'de kışın başlamasıyla yaşam koşullarının daha da kötüleştiği uyarısı

Filistin İş Adamları Derneği Başkanı Ali el-Hayik: - "Gazze Şeridi'ndeki 10 bin aile, kötü yaşam koşulları, ekonomik ve altyapı şartları nedeniyle her yıl yağmur suyuna gark oluyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-23 22:54:20 -
Gazze'de kışın başlamasıyla yaşam koşullarının daha da kötüleştiği uyarısı

GAZZE (AA) - Filistin İş Adamları Derneği, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte Gazze Şeridi sakinleri için insani ve ekonomik koşulların daha da kötüleştiği uyarısında bulundu.

Dernek Başkanı Ali el-Hayik yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki 10 bin aile, kötü yaşam koşulları, ekonomik ve altyapı şartları nedeniyle her yıl yağmur suyuna gark oluyor." ifadesini kullandı.

Şu anda Gazze Şeridi'nin bazı bölge ve mahalleler ile İsrail saldırılarında yıkılan evlerin alt yapı, drenaj ve kanalizasyon şebekelerinden yoksun olduğuna işaret eden Hayik, tüm yerel ve uluslararası tarafları "yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye ve İsrail'in Gazze kuşatmasını sona erdirmek için aktif şekilde müdahale etmeye, ekonomik ve insani sektörlerin çökmesini önlemek için güçlü adımlar atmaya" çağırdı.

Filistinli yetkililere göre, İsrail'in Gazze ablukası nedeniyle gerekli su drenaj ekipmanlarının bölgede bulunmaması dolayısıyla Gazze Şeridi yağmurla baş etmede ciddi zorlukla karşı karşıya kalıyor.

Geçtiğimiz yıllarda, yağmur suyu Filistinlilerin evlerinin bir kısmını ve Gazze Şeridi'ndeki tarım arazilerini sular altında bırakmıştı.


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