Gazze’de en az 13 bin Filistinli ‘kayıp’

Gözlemevi, İsrail’in Gazze’ye yönelik 6 aylık saldırısında ölen 35.000’den fazla Filistinliye ek olarak 13.000’den fazla Filistinlinin de kayıp olduğunu belirtti. Euro-Med, binlerce kişinin Gazze’nin yerle bir olmuş binalarının enkazı altında kalmasından, zorla kaybedilmesinden, infaz edilmesinden ya da bilinmeyen toplu mezarlara gömülmüş olmasından endişe edildiğini belirtti.

Grup yaptığı açıklamada “Sivil savunma ekipleri de dahil olmak üzere bu enkazı kaldırmak için çalışan kişi ve ekiplerin işlerini kolaylaştırmak için İsrail üzerinde kararlı bir uluslararası baskı kurulması gerekmektedir. İsrail ordu güçleri tarafından tutulmakta olan Gazze Şeridi’nden binlerce Filistinli esir ve tutuklunun yanı sıra İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde cinayet, hukuksuz infaz ve zorla kaybedilme mağduru olanların akıbeti hakkında bilgi vermesi için de İsrail’e baskı yapılmalıdır” denildi.

Barbar İsrail, Gazze’de aralarında sağlık görevlileri, gazeteciler ve halkın diğer kesimlerinin de bulunduğu binlerce sivili Hamas üyesi olmakla suçlayarak alıkoydu.