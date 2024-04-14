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Dünya Gazze’de en az 13 bin Filistinli ‘kayıp’
Dünya

Gazze’de en az 13 bin Filistinli ‘kayıp’

Yeniakit Publisher
2024-04-14 22:33:00 -
Gazze’de en az 13 bin Filistinli ‘kayıp’

İsviçre merkezli Avrupa-Akdeniz bölgesinde bulunan 30 ülkede insan hakları alanında faaliyetler yürütmekte Euro-Med İnsan Hakları Gözlemevi, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de kaybolan binlerce Filistinlinin araştırılması için acil bir mekanizma kurulması çağrısında bulundu.

Gözlemevi, İsrail’in Gazze’ye yönelik 6 aylık saldırısında ölen 35.000’den fazla Filistinliye ek olarak 13.000’den fazla Filistinlinin de kayıp olduğunu belirtti. Euro-Med, binlerce kişinin Gazze’nin yerle bir olmuş binalarının enkazı altında kalmasından, zorla kaybedilmesinden, infaz edilmesinden ya da bilinmeyen toplu mezarlara gömülmüş olmasından endişe edildiğini belirtti.

Grup yaptığı açıklamada “Sivil savunma ekipleri de dahil olmak üzere bu enkazı kaldırmak için çalışan kişi ve ekiplerin işlerini kolaylaştırmak için İsrail üzerinde kararlı bir uluslararası baskı kurulması gerekmektedir. İsrail ordu güçleri tarafından tutulmakta olan Gazze Şeridi’nden binlerce Filistinli esir ve tutuklunun yanı sıra İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde cinayet, hukuksuz infaz ve zorla kaybedilme mağduru olanların akıbeti hakkında bilgi vermesi için de İsrail’e baskı yapılmalıdır” denildi.

Barbar İsrail, Gazze’de aralarında sağlık görevlileri, gazeteciler ve halkın diğer kesimlerinin de bulunduğu binlerce sivili Hamas üyesi olmakla suçlayarak alıkoydu.

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