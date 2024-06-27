Gazze'de bir çocuk daha açlıktan öldü!

Gazze Şeridi'nde küçük bir çocuğun daha İsrail'in sebep olduğu açlık nedeniyle can verdiği bildirildi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlık her geçen gün yeni bir can daha alıyor.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Gazze Şeridi kuzeyindeki kent merkezinde Azzam eş Şair isimli küçük çocuk açlıktan can verdi.

Küçük çocuğun uzun süredir yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu, kısa bir süre önce açlık sebebiyle bölgedeki El Ehli Arab Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.

Azzam eş Şair isimli çocuk burada da ilaç ve yeterli imkan bulunmadığı için kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

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Küçük çocuğun açlık nedeniyle ciddi şekilde kilo kaybettiği ve bedeninin tahribata uğradığı görüldü.

Yetersiz beslenme ve açlık, özellikle bebeklerin ve çocukların vücutlarına geri dönülmesi mümkün olmayan zararlar veriyor.

Açlık sebebiyle vücudu zarar gören ve tedavi altına alınan siviller özel bakıma gereksinim duyuyor. İsrail ablukası sebebiyle bu bakım mümkün olmadığı için birçok sivil yaşamını yitiriyor.

Son rakamlara göre Gazze'de 7 Ekim'den bu yana açlık ve susuzluğa bağlı komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40'ı geçti.

Bunların büyük kısmı bebeklerden oluşuyor.

Kaynak: Mepa News