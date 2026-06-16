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Yerel Gazze’de 24 saatte 5 şehit, 8 yaralı
Yerel

Gazze’de 24 saatte 5 şehit, 8 yaralı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Gazze’de 24 saatte 5 şehit, 8 yaralı

Siyonist İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nde 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 72 bin 993’e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridinde ateşkes ihlalini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan ateşkesten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 997’ye, yaralı sayısı 3 bin 152’ye yükseldi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı ise 73 bin 8’e, yaralı sayısı 173 bin 260’a ulaştı.

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