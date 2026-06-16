Gazze’de 24 saatte 5 şehit, 8 yaralı

İsrail, Gazze Şeridinde ateşkes ihlalini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan ateşkesten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 997’ye, yaralı sayısı 3 bin 152’ye yükseldi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı ise 73 bin 8’e, yaralı sayısı 173 bin 260’a ulaştı.