  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gazze yoğun bombardıman altında!
Gündem

Gazze yoğun bombardıman altında!

Yeniakit Publisher
2023-12-04 22:26:00 - 2023-12-04 22:36:34

Katil İsrail bu geceyi de Gazzeli masumlara saldırarak geçiriyor.

Siyonistler sona eren 1 haftalık ateşkesin ardından başlattığı saldırılarına bu akşam da devam ediyor.

Bölgeden gelen görüntülerde elektriğin olmadığı Gazze'yi şiddetli bombardımanın aydınlattığı görüldü.

Katiller 7 Ekim'den bu yana 1 haftalık ateşkes süreci hariç devam eden saldırılarında 16 bin sivili katletti.

Siyonist İsrail ateşkesin ardından sivillerin yaşadığı yerleri vurmaya devam etti. Bu akşam da Gazze'n,n şiddetli bombardımana maruz kaldığını gösteren videolar servis edildi.

Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi
Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi

Erdoğan'dan İSEDAK Programı'nda önemli mesajlar: Gazze, Filistin toprağıdır
Erdoğan'dan İSEDAK Programı'nda önemli mesajlar: Gazze, Filistin toprağıdır

Gündem

Erdoğan'dan İSEDAK Programı'nda önemli mesajlar: Gazze, Filistin toprağıdır

İsrail Gazze'deki adliye binasını dinamitlerle patlattı!
İsrail Gazze'deki adliye binasını dinamitlerle patlattı!

Gündem

İsrail Gazze'deki adliye binasını dinamitlerle patlattı!

BM'den Gazze çağrısı!
BM'den Gazze çağrısı!

Dünya

BM'den Gazze çağrısı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23