Gazze yoğun bombardıman altında!

Siyonistler sona eren 1 haftalık ateşkesin ardından başlattığı saldırılarına bu akşam da devam ediyor.

Bölgeden gelen görüntülerde elektriğin olmadığı Gazze'yi şiddetli bombardımanın aydınlattığı görüldü.

Katiller 7 Ekim'den bu yana 1 haftalık ateşkes süreci hariç devam eden saldırılarında 16 bin sivili katletti.

Siyonist İsrail ateşkesin ardından sivillerin yaşadığı yerleri vurmaya devam etti. Bu akşam da Gazze'n,n şiddetli bombardımana maruz kaldığını gösteren videolar servis edildi.