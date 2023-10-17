Gazze üst üste ikinci haftadır susuz: Salgın hastalık endişesi artıyor!

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), işgalin suyu kesmesi nedeniyle kuraklık ve hastalıkların yayılmasıyla ilgili endişelerinin arttığını belirtti.

UNRWA, yaptığı açıklamada, bugün Gazze'nin güneyinde sadece 3 saatliğine su hattının açıldığını ancak ihtiyacı karşılamadığını belirtti.

Açıklamada, Gazze'de suyun temel bir sorun olduğu, susuzluk nedeniyle insan ölümlerini başlayabileceğine dikkat çekildi.

Halk Sağlığı Temel Bakım Genel Müdür Yardımcısı Rami Al-Abadla ise, Gazze Şeridi'nde vatandaşların kullandığı suyun kirlilik oranının çok yüksek olduğunu, çünkü suyun halka verilmeden önce arıtıldığını, saldırı sonrası bu işlemin yapılamadığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, elektrik kesintisi sonucu suyu kirlenen kuyulardan belirli miktarlarda su dağıtıldığına işaret edildi.

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Öte yandan yetkililere göre kirli su nedeniyle bir hafta boyunca barınma merkezlerindeki çocuklar arasında yüksek oranda ishal vakalarının ortaya çıkmasına neden oldu.

Hava yoluyla hızla yayılan bir hastalık olan su çiçeği vakaları da dahil olmak üzere çeşitli cilt hastalıklarında vakaların kaydedildiği, sığınma merkezlerinde yüz binlerce kişinin enfeksiyona maruz kalacağına dikkat çekildi.

Yetkililer, her gün 2 bin ton atık üreten Gazze Şeridi'ndeki atık birikiminin sonuçları konusunda da uyararak art arda onuncu gündür atıkların şehirlerde, yerleşim yerlerinde ve barınma merkezlerinde biriktiğini ve bunun da sağlık açısında ciddi riskleri beraberinde getirdiğini ifade etti.

İçme suyu ve kişisel hijyen için gerekli suyun bulunmaması nedeniyle önümüzdeki günlerde kolera ve diğer hastalıklar gibi tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasından endişe duyduklarını belirten yetkililer, çocuklar arasında yalnızca yüzde 5 kadar aşılama yapabildiklerini belirtti. Yetkililer, bu durumun çocukları bulaşıcı hastalıklara maruz bıraktığını ve sağlık sorunları nedeniyle kalabalık yerlerde bulunmaları nedeniyle hayatlarını riske attığını kaydetti. (İLKHA)