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Aktüel Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı 3 günün ardından yeniden kapandı
Aktüel

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı 3 günün ardından yeniden kapandı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 13:34:58 -
Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı 3 günün ardından yeniden kapandı

GAZZE (AA) - İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, 3 gün süreyle çift yönlü açık tutulmasının ardından tekrar kapatıldı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçişlere izin verilen Refah Sınır Kapısı'nın yeniden kapatıldığı belirtildi.

Sınır kapısının açılmasıyla Gazze Şeridi'nden 2 bin 696 kişinin ayrıldığını, 829 kişinin dönüş yaptığı kaydedilen açıklamada, Mısır makamlarının 223 kişinin Gazze'den geçişine izin vermediği aktarıldı. Açıklamada, söz konusu kişilere izin verilmemesinin sebebine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavisür (Kovid-19) salgını önlemlerinin bir parçası olarak Refah Sınır Kapısı'nın daimi olarak açılması için Kahire ile temaslarının devam etiğini ifade etti.

Bezm, sınır kapısı tamamen açılıncaya kadar zaman zaman istisnai olarak açılması konusunda Mısır tarafıyla mutabakata varıldıklarını söyledi.

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, mart ayında Kovid-19 salgınına yönelik önlemler kapsamında çift yönlü geçişlere kapatılmıştı.

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