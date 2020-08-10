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Ekonomi

Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 51 düştü

Rus enerji şirketinin bin metreküp doğal gaz ihracat fiyatı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 13 gerileyerek 82 dolara indi

Yeniakit Publisher
2020-08-10 13:49:13 -
Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 51 düştü

MOSKOVA (AA) - Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,2 düşerek 11,3 milyar dolara geriledi.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi ise ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 azalarak 91,1 milyar metreküpe düştü.

Söz konusu dönemde, şirketin gaz ihracat geliri yüzde 51,2 azaldı ve 11,3 milyar dolar oldu.

Öte yandan, Gazprom'un bin metreküp doğal gaz ihracat fiyatı da haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 13 gerileyerek 82 dolara indi. Analistler, şirketin doğal gaz ihracatından kar elde edebilmesi için bin metreküp doğal gaz fiyatının 90 ila 100 dolar bandının üzerinde olması gerektiğine işaret ediyorlar.

Gazprom'un net karı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 azalarak 1,2 trilyon rubleye (yaklaşık 17 milyar dolara) gerilemişti. Dünyanın en büyük doğal gaz üreticilerinden Gazprom, Rus yasalarına göre boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip ülkenin tek şirketi konumunda bulunuyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tahminlerine göre, küresel doğal gaz talebinin bu yıl yüzde 4 azalarak rekor seviyede düşmesi bekleniyor.

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