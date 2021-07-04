Gazlı içeceklerin neden koronavirüs testlerini yanılttığı çözüldü

Pandemi dönemi boyunca en çok konuşulan olaylardan biri de Covid-19 testlerinin ne kadar güvenilir olduğuydu. Çoğu bilim insanı, Covid-19 testlerine güvenmemiz gerektiğini söylese de bu testlerin yanlış sonuçlar verebildiği de bir gerçek.

Öte yandan Birleşik Krallık’taki Hull Üniversitesi’nden Kimya Profesörü Mark Lorch, bazı çocukların “okuldan kaçmak için” Covid-19 testlerini yanıltabileceğini ve pozitif sonuç çıkarabileceğini söyledi.

The Conversation isimli haber sitesindeki yazısında Lorch, en yaygın kullanılan test tipi olan yanal testlerin, kola ve meyve suyu gibi içecekler yardımıyla yanıltılabileceğini kanıtladı. Yanal akış testleri, ağız ve burundan alınan sürüntü örneklerinin içinde özel bir sıvı olan tüpe koyulması ile gerçekleşiyor. Daha sonrasında bu tüpün içindeki sıvı tıpkı hamilelik testlerine benzeyen bir cihaza damlatılıyor. Eğer sonuç çift çubuk çıkarsa pozitif, tek çubuk çıkarsa negatif anlamına geliyor.

Bu test cihazının içinde Covid-19 antikorları mevcut. Cihaza damlatılan sıvıdaki virüs ile etkileşime giren cihaz, test yaptıran kişilerin virüs taşıyıp taşımadığını tespit ediyor. Bu testlerin bu kadar yaygın kullanılmasının sebebi ise testin 30 dakikada sonuç vermesi ve kullanımının kolay olması.

Mark Lorch, testlerin yanıltıldığı hakkındaki iddiaları test etmek amacıyla kola ve portakal suyundan aldığı birkaç damlayı test kitine damlattı ve bunun sonucunda pozitif sonuç elde etti. Lorch, bu yöntemin çocukların okuldan kaçmak için buldukları başka bir kurnazlık olduğunu belirtti. Bu duruma neyin sebep olduğunu bulmak isteyen Lorch, araştırmasına devam etti.

Kimya profesörüne göre en mantıklı açıklama, bu içeceklerdeki asitlerin antikorları harekete geçirmesiydi. Lorch açıklamasında, “Antikorlar için ideal pH seviyesini korumak testin anahtarıdır” dedi. Bu yanıltıcı duruma bir çözüm bulmaya çalışan Lorch, testi solüsyonla yıkadığında gerçek sonucun ortaya çıktığını belirtti ve ekledi: “Çocuklar, yaratıcılığınızı takdir ediyorum ama şimdi hilenizi ortaya çıkardım. Kurnazlığınızı bir dizi deney tasarlamak ve hipotezimi test etmek için kullanmanızı öneririm."