Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları



DÜZCE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Gaziantep ekibi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde sağanak ve sis altında antrenman yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idmana futbolcular, ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı. Gaziantep temsilcisi, ikinci etap kamp çalışmalarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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