Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları - Kamp dönemini Düzce'de tamamlama kararı alan Gaziantep temsilcisi, 3 hazırlık maçı daha yapacak



GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3 hazırlık maçı daha yapacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde 2. dönem kamp çalışmalarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, 3. dönem hazırlıklarını da aynı yerde gerçekleştirecek. Bu doğrultuda hazırlık maçları planlaması yapan Gaziantep ekibi, 25 Temmuz Perşembe günü Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı-siyahlılar, 2 Ağustos Cuma günü 1. Lig ekibi İstanbulspor ile 7 Ağustos Çarşamba günü ise Katar ekibi El-Wakrah ile karşı karşıya gelecek. Gazişehir Gaziantep, geride kalan hazırlık döneminde karşılaştığı Rapid Bükreş'e 2-1, Sepahan'a da ise 1-0 yenilmişti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.