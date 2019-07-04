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Gazişehir Gaziantep'te transfer çalışmaları

- Gaziantep ekibi, defans oyuncusu Junior Morais ile prensip anlaşmasına vardı

04 Temmuz 2019 Perşembe 09:18
Gazişehir Gaziantep'te transfer çalışmaları


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, defans oyuncusu Junior Morais ile prensipte anlaştı.

Gaziantep ekibi, teknik direktör Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Romanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Steaua Bükreş forması giyen 32 yaşındaki sol bek oyuncusu Morais ile temasa geçen kulüp yöneticileri, transfer konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Detayları görüşmek için Gaziantep'e gelen futbolcunun 2 yıllık resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 09:18
  1. Futbol
  2. Gazişehir Gaziantep
  3. Junior Morais
  4. Spor Toto Süper Lig
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