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Gazişehir Gaziantep'te galibiyet sevinci

- Kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu:"Giresun'da harika bir galibiyet elde ettik"- Takım kaptanı Ahmet Kesim:"Gaziantep'e alnımız dik ve mutlu dönüyoruz"

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:54
Gazişehir Gaziantep'te galibiyet sevinci


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Giresunspor'u 5-1 yenen Gazişehir Gaziantep'te galibiyet sevinci yaşanıyor.

Gazişehir Gaziantep Başkanı Adil Sani Konukoğlu, kulüp sitesine yaptığı açıklamada, takımın iyi yolda olduğunu ve güzel sonuçlar elde ettiğini dile getirdi.

Giresunspor karşısındaki galibiyetten dolayı teknik heyet ve futbolcuları kutlayan Konukoğlu, "Giresun'da harika bir galibiyet elde ettik. Bunun devamını da getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konukoğlu, Giresun deplasmanında takımı yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür ederek, ligin 15. haftasında kendi sahalarında oynayacakları Balıkesirspor Baltok maçında da yine bu desteği beklediklerini kaydetti.


- Ahmet: "Alnımız dik ve mutlu dönüyoruz"


Takım kaptanı Ahmet Kesim, kendilerine güvenenlerin yüzlerini kara çıkarmamaya çalıştıklarını aktararak, "Gaziantep'e alnımız dik ve mutlu dönüyoruz. Bizi destekleyen herkese teşekkürler. Gelecek hafta oynayacağımız Balıkesirspor Baltok maçı için planların iptal edilmesini ve stadyumun doldurulmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan da deplasmanda alınan galibiyetin kendilerine iyi geleceğine inandığını söyledi. Takım arkadaşlarını kutlayan Oğulcan, "Namağlup deplasman serimiz devam ediyor. Bunun için çok mutluyuz. Bu seriyi evimizde ve deplasmanda devam ettirmeyi arzuluyoruz." şeklinde görüş belirtti.


Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 10:54
  1. Adil Sani Konukoğlu
  2. Ahmet Kesim
  3. Balıkesirspor BALTOK
  4. Futbol
  5. Gazişehir Gaziantep
  6. Giresunspor
  7. Oğulcan Çağlayan
  8. Spor Toto 1. Lig

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