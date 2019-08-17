Gazişehir Gaziantep'te Fenerbahçe maçı hazırlıkları - Yeni transfer Patrick Twumasi, takımla ilk idmanına çıktı



GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, 2019-2020 sezonunun ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçının kentteki hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde üç grup halinde çift kale maç yapıldı. Yeni transfer Patrick Twumasi, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarının Gaziantep etabını tamamladı. Gazişehir Gaziantep kafilesi akşam hava yoluyla karşılaşmanın oynanacağı İstanbul'a hareket edecek.

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