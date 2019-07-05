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Gazişehir Gaziantep'in transfer politikası, "doğru mevki, gerçek fiyat"

- Kulüp Genel Sekreteri Mahmut Murat Güneri:"Doğru isimleri, doğru mevkilere, gerçek fiyat politikasıyla getirmek üzerine transfer politikası yürütüyoruz. Bu da dolayısıyla zaman alıyor"- "İnsanların kulübümüze gelmek istemesi bizi mutlu ediyor ama bizim ekonomik olarak çok dikkatli olmamız lazım. Bu kulüp, ligi kendi bütçesiyle götürmek zorunda"- "Kimse merak etmesin, bütçemiz çerçevesinde iyi bir kadro oluşturup şehrimizi temsil etmek ana amacımız"

05 Temmuz 2019 Cuma 10:20
Gazişehir Gaziantep'in transfer politikası, "doğru mevki, gerçek fiyat"


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in genel sekreteri Mahmut Murat Güneri, doğru isimleri, doğru mevkilere gerçek fiyat politikasıyla transfer etmek istediklerini söyledi.

Güneri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'e yükselerek şehre verdikleri sözü yerine getirebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bundan sonra Gaziantep'e yakışır bir takım oluşturup, ligde kalıcı olmayı hedeflediklerini anlatan Güneri, lige uygun bir kadro yapılanması için çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

Bu anlamda tüm ekip olarak transfer çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Güneri, "İnşallah iyi bir kadroyla, iyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Tüm takımlara kazasız, belasız ve sakatsız bir sezon diliyorum." dedi.

Güneri, kulübün henüz dış transferde imza atamadığının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"Transfer bir süreç işi. Doğru isimleri, doğru mevkilere, gerçek fiyat politikasıyla getirmek üzerine transfer politikası yürütüyoruz. Bu da dolayısıyla zaman alıyor. Yeni teknik heyetimiz takımımızı izlemeye başladı. Takımdaki mevcut oyuncularla ilgili de elbetteki değerlendirmeler olacak. Dış transfer konusunda da görüştüğümüz bazı oyuncular var. İnşallah Bolu kampına kadar kadromuzun büyük bir çoğunluğunu oluşturma çabasındayız. Ama istenilen rakamlar, şehrimizin bulunduğu konum, ekonomik koşullar gibi pek çok etken transfer noktasında işimizi zorlaştırıyor."


- "Gazişehir'e talep var"


Mahmut Murat Güneri, Türkiye'de ve dünyanın farklı bölgelerinde mücadele eden birçok oyuncunun kulübe haber gönderip transfer görüşmesi yapmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Gazişehir'e talep var. İnsanların kulübümüze gelmek istemesi bizi mutlu ediyor ama bizim ekonomik olarak çok dikkatli olmamız lazım. Bu kulüp, ligi kendi bütçesiyle götürmek zorunda. Şu an için yayıncı kuruluşla ilgili görüşmeler kulüplerin bütçelerini nasıl etkileyecek o da belli değil. Dolayısıyla biz önümüzü görmek istiyoruz."

Herkesin sabırlı olmasını isteyen Güneri, "Kimse merak etmesin, bütçemiz çerçevesinde iyi bir kadro oluşturup, şehrimizi temsil etmek ana amacımız. Bu yönde de çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:20
  1. Futbol
  2. Gazişehir Gaziantep
  3. Mahmut Murat Güneri
  4. Spor Toto Süper Lig
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