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Gazişehir Gaziantep yeni sezonun startını verdi

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep 2019-2020 sezonu hazırlıklarına başladı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 21:31
Gazişehir Gaziantep yeni sezonun startını verdi

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep 2019-2020 sezonu hazırlıklarına başladı.


Geçtiğimiz sezonun Spor Toto 1. Lig’de play-off şampiyonu olarak Süper Lig’e yükselen Gazişehir Gaziantep yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde başladı. Gazişehir Gaziantep Tesisleri’nde başlayan ilk antrenmana Moussa Sow da katıldı.



"Burası benim ikinci vatanım"


Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ve Türkiye’ye döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marıus Sumudica, "Tekrar Türk futboluna döndüğüm için çok mutluyum. Buradan ayrılırken gerçekten üzgün ayrılmıştım çünkü başarılı bir dönemim olmuştu. O yüzden üzgün ayrıldım. Burada her zaman söylediğim gibi Türkiye benim ikinci vatanım, ikinci ülkem" dedi.



"Ligde tek yabancı hoca benim"


Ligde tek yabancı antrenörün kendisini olduğunu da söyleyen ve transfer konusunda da açıklamalarda bulunan Sumudica, "Lige 18 takımın içerisinde tek yabancı antrenör benim. Bu benim için kolay olmayacak. Bu yüzden daha fazla sorumluk alıyorum. Yeni sezon hazırlıklarına da bence biraz geç başladık ama toparlayacağız. Takıma çok yüksek seviyede oyuncular katılmak istiyoruz. O yüzden ilgilendiğimiz transferlerimiz de biraz gecikiyor ister istemez. Bu noktada taraftarlarımızın sabırlı olmasını istiyorum. Kadromuza katmak istediğimiz oyuncular Gaziantep’teki okul sıkıntısını ediyor. Bazıları şehri tanımadığı için geri duruyor. Yani çok fazla şey var ama biz yüreğiyle oynayan oyuncuları buraya getireceğiz. İlk hazırlık kampına kadar, yani ayın 14’üne 8-10 oyuncuyla anlaşmış olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"İyi bir takım kuracağız"


Gaziantep ekibinde iyi bir takım kuracaklarını ve tribünlerin dolacağını da iddia eden Rumen teknik adam, "Ben taraftarlarımız için takımımı her zaman kazanma üzerine hazırlayacağım. Burada ilk yapmak istediğim şey ise iyi bir takım kurup taraftarları stada çekmek. Buda iyi sonuçlarla gelecektir. Benzer durumu Kayseri’de yapmıştım. İlk başladığımızda maçlarımıza 5 bin taraftar geliyordu ama beş maç sonra 25 bin taraftar oynamaya başladık. Aynı şeyi Gazişehir’de de yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.


Takımın mevcut durumu hakkında da bilgi veren Rumen çalıştırıcı, yaptıklarını çalışmaların ve kampların ardından kadroyu şekillendireceklerini vurguladı. Açıklamaların ardından Gazişehir Gaziantep Sumudica yönetiminde ilk çalışmasını yaptı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 21:31
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